“GELENEKSEL PEMBE ÇAY ETKİNLİĞİ”NDEYDİK







Pembe Hanım Derneği yararına Eau Thermale Avène’in sponsorluğunda “Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” kapsamında düzenlendi.

“Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme” ayı kapsamında Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği yararına Pera Palace Hotel Jumeirah Kubbeli Salonu’nda “Geleneksel Pembe Çay Etkinliği” Eau Thermale Avène’in sponsorluğunda gerçekleşti.

Canlı piyano performansı eşliğinde gerçekleşen çay saati etkinliğinde ürün bağışlarıyla katkıda bulunanların arasında cam sanatçısı Birnur Derya Geylani ve Emaar Square Mall’da hizmet veren Seyf-i Mücevherat da yer aldı.

Çay etkinliğine katılan kadınlar Eau Thermale Avène standını gezdiler ve bakım ürünlerini incelediler.

Eau Thermale Avène Pazarlama Müdürü Simge Ertuncay; “Kanser hastası olmak başlı başına bir mücadeledir. Bu zorlu hastalık ile baş etmeye çalışırken hastaların çok büyük bir kısmı kanser tedavilerinin cilt üzerinde yarattığı yan etkilerle de baş etmek zorunda kalmaktadır. Avène Dermatoloji Laboratuarları cilt üzerindeki yan etkilerle savaşan hastalara gülümsemelerini geri vermek amacı ile yola çıkmıştır. Yan etkileri doğru yönetmek hastaların yaşam kalitelerine katkı sağlayarak çoğu zaman tedaviye devamı kolaylaştırır’’ dedi.

Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Başkanı Nevval Sevindi “Derneğimiz bizim gibi tedavi görmüş, çeşitli etkiler yaşamış, çözüm aramış hastaların kurduğu bir dernek. Derneğimizin amacı kanser hastalarının yaşam kalitesini arttırmaktır. Kanserden kurtulmak yetmiyor bedenen ve ruhen normalleşerek hayata devam etmek gerekiyor” dedi.

Sevindi sözlerine şöyle devam etti; “Biz Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği yönetimi olarak; deneyimlediğimiz cilt sorunları ile karşılaşan hastalarımızı doğru bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız bu misyonu kalıcı hale getirmektir.”

