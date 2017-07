GEL BENİ YE!

Kemikleri güçlendirmekten uykuya geçişi kolaylaştırmaya… Dikkat!! Fotoğraflara bakmak, iştah açabilir ve canın kocaman bir dondurma külahı çekebilir! Varsın çeksin, afiyet olsun…

DONDURMANIN 4 ÖNEMLİ FAYDASI VAR!

Çilekli, limonlu, kavunlu, vanilyalı, çikolatalı… Birbirinden lezzetli dondurmalar yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yerini korumaya devam ediyor. Sıcak yaz günlerinin sevilen yiyeceklerinden biri olan dondurma doğru seçildiğinde sağlıklı tatlı alternatiflerinin başında geliyor. Üstelik kalsiyum, fosfor, A vitamini, B vitamini gibi vitamin ve minerallerden zengin olmasının yanı sıra sütten üretildiği için sağlığımıza da önemli katkılar sağlıyor. Dondurmayı doğru tüketmenin yolu ise gerçek sütten yapılan, şeker ve yağ içeriği yüksek olmayanları tercih etmek ve porsiyon kontrolü yapmaktan geçiyor. Peki ama dondurmanın faydaları neler?

Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz dondurmanın toplumdaki yaygın inanışın aksine sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde rahatlıkla tüketilebileceğini belirterek, “Herhangi bir sağlık problemi olmayan, normal kilolu yetişkinler ve çocuklar haftada 2-3 kez 2 veya 3 top dondurma yiyebilirler. Zayıflama diyeti uygulayan kişiler veya diyabeti olanlar da beslenme programlarını ayarlayarak haftada bir kez 2-3 top dondurma tüketebilirler” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz dondurmanın faydalarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Kalsiyumdan zengin

Kemik ve diş sağlığının korunmasında, kas kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında önemli bir role sahip olan kalsiyum vücudumuzda en çok bulunan minerallerden. 19-50 yaş arası kişilerin günde ortalama 1000 mg kalsiyum almaları gerekiyor. Günlük kalsiyum ihtiyacı; çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde artıyor. Dondurmadan 2 top tüketmek, yaklaşık 150 mg kalsiyum almamızı sağlayarak günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılamaya destek oluyor.

Hafif bir ara öğün alternatifi

100 gram kadar meyveli dondurma yaklaşık 140 kalori iken aynı miktarda baklava yaklaşık 500 kalori, çikolata ise 600 kalori civarında oluyor. Dolayısıyla diyet yapıyorsan şeker ve yağ içeriği yüksek olmayan dondurmalar sağlıklı bir tatlı alternatifi olacaktır. Özellikle tatlı isteğinin en çok görüldüğü ikindi saatlerinde 2-3 top sade veya meyveli dondurmayı ara öğün olarak tüketebilirsin. Ancak dikkat etmen gereken şey, 3 top dondurma yediğinde, gün içerisinde 1 dilim ekmek + 1 su bardağı süt + 1 porsiyon meyveni azaltmak gerektiği.

Kaliteli protein kaynağı

Sütten üretilen dondurma içerdiği protein sayesinde özellikle yutma güçlüğü yaşadığı için yeterli beslenemeyen ileri yaştaki kişiler ve süt, yoğurt, ayran gibi protein ile kalsiyum kaynağı olarak sayılan besin gruplarını yetersiz tüketenler için iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Çocukların büyüme ve gelişmesinde protein önemli bir besin öğesi ve dondurma da bu noktada önemli bir destek haline dönüşebiliyor. Bunların yanı sıra zayıflama diyeti uygulayanlar için dondurma protein içeriği sayesinde verdiği toklukla iyi bir ara öğün haline gelebiliyor.

Stres düzeyini azaltmaya yardımcı

Mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotonin ruh halimizi belirliyor ve serotonin proteinin yapı taşlarından biri olan triptofandan yapılıyor. Bu nedenle; triptofan içeren besinler ruh halini düzelten, sakinleştiren besinler olarak belirtiliyor. Dondurma da hem vücutta stres düzeyini azaltan hormonları uyarması hem de triptofan içermesi sayesinde sakinleştirici olarak kabul edilen besinlerden birini oluşturuyor. Ayrıca yine bu etkileri sayesinde uykuya geçişi de kolaylaştırıyor.

A ve B vitaminlerinden zengin

A vitamini görme fonksiyonları ve bağışıklığın güçlenmesi, B vitaminleri ise konsantrasyon, hafıza, doku onarımı gibi vücutta birçok sistemdeki görevleriyle öne çıkıyor.

Dondurma yerken dikkatli ol!

Dondurmanın kalori bombası haline gelmemesi için sade veya meyveli dondurmalar ilk tercihin olmalı. Külah yerine kapta dondurma almalı, sos ile fıstık gibi eklemeler yapmaktan kaçınmalısın. Aldığın dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmesi çok önemli. Bu nedenle güvendiğin yerleri tercih et. Mikropların üremeye başlamaması için dondurmada soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Dondurmanın tüketeceğin miktarını servis kabına aldıktan sonra geriye kalan bölümünü hızlıca derin dondurucuya koy.

Çözülmüş dondurmayı tekrar dondurma. Üzerinde buz ve kristal parçaları oluşan dondurmaları tüketme. Son kullanma tarihini mutlaka kontrol et. Yırtık ambalajlı dondurmaları alma.

Seçtiğin dondurmanın süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat et.