GEÇMİŞTEKİ İKONİK STİLLERİN MODERN YORUMU: “NIKE AIR MAX 270”





1990’ların başındaki Nike Air Max ayakkabılardan ilham alan ve bugüne kadarki en uzun Max Air birimine sahip olan yeni Nike Air Max 270, yenilikçi ve çığır açan görünürlüğü buluşturuyor. Nike’ın bugüne kadar kullandığı en iddialı topuk yastıklaması olan yeni Max Air, günlük kullanımda ve sahada her adımın havada kayar gibi hissedilmesini sağlıyor.

Günlük kullanım için özel olarak tasarlanan ilk Nike Air Max ayakkabı olan Nike Air Max 270, çarpıcı tasarım unsurları ile öne çıkıyor. Günlük kullanıma uygun, ayağın şekline adapte olabilen hafif bir tasarıma sahip Nike Air Max 270, ayakta tramplen etkisi yaratarak benzersiz bir rahatlık sunuyor. Bölmeleriyle esneklik ve nefes alabilirlik sağlayan file üst kısım; topuk bölümünde yeni tasarımlı ve hacimli Max Air birimiyle Nike Air Max 270 tamamen yenilenmiş bir Nike Air görünümü sunuyor.

Geçmişteki ikonik stillerin modern bir yorumu niteliğindeki Nike Air Max 270, hem 1991 Air Max 180 hem de 1993 Air Max 93’ün tasarım öğelerinden ilham alıyor. Nike Air Max Kıdemli Kreatif Direktörü Dylan Raash şöyle açıklıyor; “Başlangıçtaki fikir, Air Max 93 ile Air Max 180’ı karıştırıp her ikisinden de unsurların kullanıldığı yeni, daha rafine bir siluet elde etmekti. Ama süreç içinde bu fikirden vazgeçtik ve tamamen yeni bir şey üretmeye karar verdik. Böylece ortaya bu yeni, şık tasarımlı üst kısma sahip olan Nike Air Max 270 çıktı. Yani bu ayakkabı bir hibrit değil, yeni bir Air Max.”

NIKE’IN İLK LIFESTYLE HAVA ÜNİTESİ AIR MAX 270’E DAİR GERÇEKLER

1987 yılındaki Air Safari’den itibaren açık bir şekilde günlük kullanıma yönelik olarak tasarlanmış olan başka Nike Air ayakkabıları bulunsa da, tüm özelliklere sahip bu hava üniteleri ilk kez koşu performansı için tasarlanmıştı. Air Max 270 ünitesinin tasarlanmasının hemen ardından bu üniteyle üretilen ayakkabı, ilk %100 lifestyle Air ayakkabı oldu. Spor performans ayakkabılarına gösterilen özenin aynısını taşıyan Nike Air Max 270, günlük kullanımın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor.

Nike Air Max 270, 270 ismini hava ünitesindeki 270 derece görünürlüğe atıfta bulunan Air Max 93’e Nike içinde verilen isimden alıyor.

En uzun Max Air topuk ünitesine sahip olan Nike Air Max 270’te ünitenin uzunluğu tam 32-mm. Air Max 270 ünitesi, uzunluğu sayesinde topukta kullanılabilecek en yüksek hacmi sunarak hava yastıklamasında maksimum konfor sağlıyor.

Ayakkabıyı ilk kez 22 Kasım’da Oklahoma City Thunder ile olan maçı öncesinde kullanan Kevin Durant için 50 numara Air Max 270 üretmek gerekti.

270 Max Air ünitesi, 2018’de çeşitli silüetler ve birçok renk skalasıyla karşımıza çıkacak.



