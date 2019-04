adidas Originals tüm dünyada kreatif insanlar için tasarlanan yeni koleksiyonunu sunuyor. Reflektör sneaker’ın yeni renklerle dönüşünü kutlayan Nite Jogger silüeti, ‘asla çok geç değil’ fikrinden ilham alan güçlü bir iç görüyü de beraberinde getiriyor

adidas’ın 70’li yılların sonunda şafaktan alacakaranlığa kadar koşan sporcular için tasarladığı Nite Jogger modeli, 2019 sezonunun en güçlü adidas Originals siluetlerinden biri olarak yeniden yorumlanıyor.

İkonik ayakkabının güncel bir yorum ve estetik yeni tasarımıyla bugüne taşınması yeni bir fikri de geceden güne taşıyor. Reflektör özelliğiyle özellikle gecenin kreatif insanları için Nite Jogger modeli; gece ile gündüz arasındaki zıtlığın, gecenin günün devam eden bir parçası olduğunun ve gecenin nasıl değerlendirildiğinin simgesi oluyor. Nite Jogger silüeti, yaratıcıların günlük yaşamın kurallarını ve sınırlarını nasıl esnettiğinin sembolü olarak öne çıkıyor. Ve ardından kişinin vizyonu doğrultusunda ilerlemesi ve gelişim göstermesi için “Asla çok geç değil” söylemiyle çok şey anlatıyor.

Yaratıcılık İçin Gerekli Motivasyon

Nite Jogger spor ayakkabısı, yüksek görünürlük sağlayan detaylar ve BOOST ile geliştirildi. Hikayesi tüm dış materyalleriyle eşleşen model, tüm tasarım ögeleriyle bir hikayenin her bir adımını tamamlıyor. Dış yüzeyinde hafif ve nefes alan yüzeyi, yumuşak örgü ve süet kaplama özelliklerine sahip. Bu malzemeler bir araya gelerek yaratıcılığın 7/24 sürekli beslenmesi için büyük bir adaptasyon sunuyor. Reflektif yansıtıcı detaylar üst kısmı tamamlıyor, ayakkabının adına yeni bir boyut katıyor ve geceleri yıldızı parlayan her bir yaratıcının mutlaka sahip olması gereken motivasyona dönüştürüyor.

Mors Alfabesiyle Mesaj: ‘Gecenin Hızı’

Tüm bunlar BOOST orta taban ve dayanıklı kauçuk dış taban ile bir araya geliyor. Böylece konfor için geliştirilmiş ve gece keşifleri için tasarlanmış bir siluet elde ediliyor. Yaratıcılığın peşinde durmadan koşmak için tasarlanan, gün ışığının kısıtlamalarına karşı duran Nite Jogger’ın dış tabanında Mors alfabesi ile yazılmış “gecenin hızı” mesajıyla tasarımını ve varlığını bütünlüyor. Gri, pastel yeşiller ve göz alıcı turuncu tonları içeren farklı yeni renkler, modelin geçmişten günümüze taşınan estetiğinin yeni heyecan verici bir bağlamdaki çarpıcı ifadesini oluşturuyor.

Nite Jogger siluetinin global reklam kampanya filmini, İngiliz sanatçı ve yapımcı Frank Lebon, Mount Kimbie’nin elektronik müziğiyle, karanlık mekanlara ve karanlığın içinde yaratan insanlara şiirsel bir övgüyle yönetiyor. Londra’da yaşayan fotoğrafçı ve multi-medya sanatçısı Bafiç’in, gündüz ve gece arasında doğallıkla salınan ve Nite Jogger ayakkabısının somutlaştırmak istediği yaratıcı ruhu gösteren fotoğrafları da filme eşlik ediyor.

Gece mükemmel bir zemin yaratıyor ve 3 genç kreatif isme ışık tutuyor. Filmde, New York’lu rapçi Wiki, Londra doğumlu şiirsel şarkıcı Obong Jayar ve sözlü bir şair ve Say it Out Loud Tokyo’nun bir üyesi olan Cai yer alıyor.