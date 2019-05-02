Haftada en az iki kez gece mesaisi yapan kadınlarda düşük riskinde artış saptandı. Bunun altında ne yatıyor olabilir?

Op. Dr. Betül Görgen, gece mesailerinin kadınlarda, gündüz-gece algısının değişmesine ve günlük ritmin bozulmasına neden olarak melatonin salgısını azalttığını söylüyor. Oysa “melatonin” sağlıklı devam eden bir hamilelik için çok önemli bir hormon. Aynı zamanda plesanta fonksiyonlarının devamında da önemli rol sahibi.

Gece mesaiye kalan kadınlardan 740’ı düşük yaptı

Kopenhag’daki Frederiksbeg Hastanesi’nin Meslek ve Çevre Sağlığı Departmanı’nda yapılan araştırmada, hamileliği sırasında gece mesaisi yapan hamile kadınlar gözlem altına alınmıştır. 22 bin 744 kadının hamilelik sonuçları Danimarka Tıbbi Doğum kayıtlarından takip edilmiş ve hangi hamileliğin doğum hangi hamileliğin düşükle sonuçlandığının bilgisi elde edilmiştir.

Çalışmadaki 10 bin 47 kadın arasında, 3 ila 21. haftalar arasında gece vardiyası çalışması olanların 740’ı düşük yapmışlardır. Gece vardiyası olmayan 12 bin 697 kadından düşük yapanların sayısı bin 149 dur.

Çalışmanın sonuçlarına göre, hamileliğin 8-22. haftaları arasında haftada 2 veya üstü gece vardiyasına kalan gebelerde düşük yapma riskinde yüzde 32’lik bir artış söz konusudur.

Araştırmacılar aynı zamanda bir ay boyunca 26 kez gece çalışmış hamilelerin düşük yapma olasılığının 2 misli arttığını da vurgulamıştır.

Gece çalışan kadınlar hemen panik yapmasın

Tabii ki çalışma sonucu nedeniyle gece çalışan hamilelerin hemen panik yapmasına gerek yok. Çünkü bu sonucu genelleştirmek için daha fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerekir. Yine de riskli hamileliklerin takibi için göz önünde tutulması gereken bir durum.