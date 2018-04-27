GECE KUŞU ERKEKLER





Erkeklerin gece kuşu olmasının nedenini açıklıyoruz.

Erkek arkadaşınla dışarı çıktığın gecelerin sonunda sen birkaç saat uyuduğun için ölü gibi gezerken, onun hayatına nasıl normal şekilde devam ettiğini biliyor muydun? Tüm bunların sorumlusu biyoloji ve haliyle sorunun cevabı da burada gizli. Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, uykusuzluğun hem kadınları hem de fiziksel anlam hem zihinsel anlamda erkeklerden daha çok etkilediğini keşfetti.

Profesör Jim Horne konuyla ilgili olarak, “Kadınların beyin yapıları erkeklerden farklı. Kadınlar aynı anda birden fazla şeyi düşünebiliyor. Bu yüzden erkeklerle kıyaslandığında beyinlerini daha fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla gün sonunda dinlenmek için daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Uykusuzluk kadınlarda stres seviyesini ve asabiyetini artırıyor, depresyona ve anksiyeteye neden oluyor. Ancak erkeklerde uykusuzluk durumunda bu olumsuzluklar gözlenmiyor” diyor.

Sen en iyisi, bu hafta sonu dışarı çıkma planlarını rafa kaldır, telefonunun alarmını kapat ve partnerinle güzel bir uyku çek. Beyninin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutma.

Kaynak: Yazı, Cosmopolitan dergisinden derlenmiştir.



