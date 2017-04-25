GEBELİKTEN ÖNCE OBEZİTE BEBEK İÇİN TEHLİKE!





Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ferhatoğlu, “Yapılan araştırmalara göre gebelik sırasında aşırı kilolu veya obez olan kadınların bebeklerinin beyin felci ile birlikte doğma ihtimalinin daha yüksek olduğunu” belirtti.

ABD Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmadan örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ferhatoğlu şu açıklamayı yaptı: Michigan Üniversitesi’nde Epidemiyoloji Profesörü Dr. Eduardo Villamor önderliğinde bir araştırma ekibi 8 yılda doğan 1 milyondan fazla çocuğu inceleme altına aldı. Ve her bin bebekten ikisinin serebral palsi riski taşıdığı ortaya çıktı. Obez olarak gebe kalan ve doğum yapan kadınlarda bu risk iki katına çıkıyor. Çalışma bulguları gebelik sırasında bir kadının aşırı kilosu ile bebeklerde serebral palsi riski arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Anne obezitesinin serebral felç üzerindeki etkisi diğer risk faktörlerine kıyasla daha az gözükse de, obez olan kadınların giderek artması direkt olarak halk sağlığına etki ediyor.

Serebral palsi, denge ve hareket etme ve hareketi sürdürme kabiliyetini etkileyen bir bozukluktur. Hastalık beyinin kasları kontrol etme kabiliyetini etkileyen ve gelişmekte olan bölümündeki hasardan kaynaklanmaktadır. Beyin felcine maruz kalmış birçok insan çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadır: Zihinsel engel, nöbetler, görme, işitme veya konuşma ile ilgili konularda yetersizlik, omurgadaki değişiklikler gibi.

Obezite, gebelikte bir takım komplikasyonlara yol açma riskini artırabilir ve annelerin ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışmalar, gebelik öncesi kilo vermenin bu risklerin bir kısmını azaltabileceğini göstermektedir. Gebelik öncesi kilo kontrolü, gebelik sırasında ve sonrasında bazı sağlık faydaları sağlayabilir. Bütün veriler aynı soruna işaret ediyor; “hamilelikten önce sağlıklı bir kiloda olmanın ve gebelik sırasında doğru miktarda kilo almanın iyi sonuçları bulunmaktadır”. Hamilelikten önce elinizden gelenin en iyisini yapın.

Dr. Ferhat Ferhatoğlu; ‘’Hamilelik planlıyorsanız ve hamileliğe girerken sağlıklı olmak istiyorsanız. Sağlıklı kilo vermeli; sigara içmemeli ve alkolden kaçınıp egzersize devam etmelisiniz dedi. Kilo verme zamanı hamile kalmadan önce olmalıdır. Planlı hamilelikten önce ideal kiloya inilmesi anne ve çocuk sağlığı açısından çok önemlidir. Beslenme alışkanlıklarının diyetisyen kontrolünde değiştirilmesi, düzene sokulması, gene de kilo kontrolü sağlanamıyorsa obezite cerrahisi uygulayan hekimlerden tavsiye alınması yardımcı olabilir. Obezite cerrahisi gebeyken yapılamaz. Özellikle hamile olduktan sonra kilo vermeye karar vermek iyi bir plan değildir.’’ dedi.

