GARDIROP DÜZENLEMENİN KOLAY YOLLARI





Sonbaharda gardırobunu düzenlerken dikkat etmen gerekenleri yazdık.

Yazı: Elvin Odabaşı Pekiyi

Kabul edelim: Gardırobunda gördüğün eksiklikler, ne kadar fazlalık olduğunu anlamanı engelliyor. Bu durum, var olan parçaların üzerine yenilerini eklemene sebep oluyor ve gerçekten keyifle giydiklerini, stilini yansıtanları fark etmene engel oluyor. Giydiklerinin içinde iyi hissetmen için belki de kilo vermen gerekmiyor. İyi hissetmen için sadeleşmeye ve o hiçbir zaman giymeyeceğin ama her ne hikmetse aldığın parçalardan kurtulmaya ihtiyacın var. O zaman bu sefer diyeti sen değil gardırobun yapsın, sana da keyfini çıkartmak kalsın. Ama bu iş için zaman ayıracak, gardırobunla yeniden tanışacak, bu işi bir başkasına bırakmayacaksın. Hazırsan, önerilerime geçiyorum.

Gardırobunu sadeleştir

Öncelikle gardırobunun çeşitlenmeye değil sadeleşmeye ihtiyacı olduğunu kabul et. Unutma, sorunu kabul ettiğinde çözümü de bulmuş sayılırsın. Senin çok daha fazla kıyafete ihtiyacın yok. Var olanları görmeye, doğru tespitleri yapmaya ve eşleştirmeye ihtiyacın var.

Bedenine uymayan kıyafetleri ayır

Bedenine uygun olmayan; dar ya da geniş kıyafetleri, rengini, kumaşını ya da modelini beğendiğin için saklama. Beden ölçüsünü uzun süre koruyan kişilerin ruhu da doğru seçimler yapar. Onları ne kadar zamandır giymediğini hatırla ama hiçbirini atma. “Siz başka bir bedende hayat bulacaksınız” diyerek bir yere bağışla.

Renkli parçalar bir adım öne!

Renkli parçalar kalabalığın içinde bile kendini fark ettirir. Renkli ve karışık desenli parçaları, basic parçalardan ayır. En çok giydiklerini diğerlerinden ayrı tut. Çünkü onlar her zaman ulaşılabilir olmalı.

Eski ve yenileri ayır

Eksiklerini ve eskiyenlerini belirle. Eksik olanın ve eskiyenin yerini doldurmalısın.

Kıyafetlerini tarzına göre gruplandır

Tarzları farklı olan kıyafetleri birbirlerinden ayrı gruplandır. Sık giyilenler, özel günler, rahat günler, enerjini yükseltenler ya da yatıştıranlar gibi kategorilere ayırabilirsin. Böylece ruh hâlini temsil eden kıyafeti gardırobunda kolayca bulacak ve kombin yaparken zaman kaybetmeyeceksin.

Aksesuarlarını düzenle

Kullanmadıklarını, seni yoranları ve sana ait değilmiş gibi duranları, bağış için ayırdığın o çantaya yerleştir.

Gardırobunda olması gereken parçaları belirle

Moda tekerrür ediyor, bu kesin. Herkes tarafından giyilen o parçayı ya istemeden giyeceksin ya da birkaç yıl hiç giymediğin hâlde “belki giyerim” diye gardırobunda tutacaksın. Böyle “moda” parçalara sahipsen onlar üzerinde de düşünmeli, elemeli, stilini sakinleştirmelisin.

Ayakkabılarını rahatlığına göre düzenle

Rahat ayakkabılar seni sen yapar. Üzerinde 20 dakika zor durduğun bir ayakkabının ne sağlığına ne de tarzına bir katkısı var. Bu nedenle ayakkabıları da rahatlık durumuna göre ayıkla. Rahat edemediğini, edebilecek birine verebilirsin. Rahat fakat eskimiş olan bir ayakkabının yerine de aynısını almaktan korkma.

Sık kullandığın aksesuarları belirle

Ağır küpeler, saatler, kolyeler, yüzükler ve daha birçok takı… Dikkatini hep hafif olanlara ve çok kullandıklarına odakla. Sade bir kombini aksesuar farklılaştırır ama yine de seni temsil eden bir şey olmalı.

Spor kıyafetlerini düzenlerken neye dikkat etmen gerekiyor?

Spor kıyafetlerini de diğer kıyafetlerin gibi özenle katla. Onlarla da seni iyi hissettirecek kombinler yapabilir ve böylece egzersizi hayatına daha rahat ekleyebilirsin.

