GARDEN SALE TASARIM ŞENLİĞİ BU YIL 6 YAŞINDA





Tasarımın kalbi 9-10 Eylül’de şehrin merkezi KüçükÇiftlik Park’ta atacak!

9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek GardenSale, birbirinden farklı tasarım ve tasarımcıları 6. kez KüçükÇiftlik Park’ta tasarım severlerle bir araya getirecek. Her yıl ilgi ile takip edilen tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar binlerce tasarımın yer aldığı GardenSale bu sene de dopdolu geçecek.

Tasarım, atölye, alışveriş ve müziği tek çatı altında birleştiren GardenSale, gündüzden geceyerenkli, enerjisi bitmeyen bir şenlik ruhu yaşatacak. Her biri kendi alanında özgün, yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çeken birçok tasarımcıyı ve çalışmalarını bulabileceğiniz GardenSale, atölyeler, sokak müzisyenleri, swingjazzsession’ları ve film gösterimleri ile şenlenecek, her anından keyif alacağınız bir deneyime dönüşecek.

URU ve showhow ortaklığıyla gerçekleşen, tasarım severlerin buluşacağı GardenSale sürprizlerle dolu, bambaşka bir hafta sonu geçirmek isteyenleri bekliyor.

9-10 Eylül KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek GardenSale ‘Tasarım Şenliği’etkinliğinin biletleri Biletix’te!

