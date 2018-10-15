GA PROJECT DOWNTOWN GRAND HYATT’TA BAŞLIYOR





Gökçen Arıkan, “GA PROJECT” adını verdiği sağlıklı ve fit bir hayata başlangıç programını, Grand Hyatt İstanbul ile şehre taşıyor. Arıkan, spor ile yaşamına renk katmak isteyenleri 16 Ekim’den itibaren Grand Hyatt İstanbul’a, GA PROJECT DOWNTOWN’a bekliyor.

Fitness eğitmeni Gökçen Arıkan’ın başlattığı GA PROJECT, yeni konsepti ile İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt’a taşınıyor. GA PROJECT DOWNTOWN programı ile iki hafta boyunca sporseverleri sıkı bir kampa sokmayı amaçlayan Arıkan’ın projesi 16 Ekim’de başlıyor.

Salı gününden başlayan ve haftada beş günden iki hafta süresince toplam on dersi kapsayan eğitimler için iki ayrı saat dilimi bulunuyor. Kayıt sırasında 11.00 – 12.00 veya 12.30 – 13.30 seanslarından birisini seçebileceğiniz antrenmanın ardından Grand Hyatt’ın yetenekli şefleri tarafından gruba özel olarak hazırlanmış yemeklerle formunuzu korumayı sürdürebilirsiniz. Akşam yemeğini yanınızda götürebileceğiniz programda yemekler kişiye özel yapılan kalori hesapları doğrultusunda şef tarafından hazırlanıyor. Yemeklerin yanında, Juico’nun sağlıklı ürünleri ile doğal şeker ilavesiz Mom’s Granola kahvaltılıkları da Grand Hyatt’ta katılımcılara veriliyor.

Grand Hyatt İstanbul’un bahçesinde ya da GAIA Sap & Fitness Centre’ın stüdyosunda, on günlük paketler halinde gerçekleşecek eğitimlerin kişi başı fiyatı 3.000 TL. Katılmak için belirli bir fitness bilgisinin gerekli olmadığı programda sınırlı bir kontenjan bulunuyor.

Antrenman sonrasında otelde vakit geçirmek, masaj, bakım, açık havuz gibi aktivitelerle günün yorgunluğunu atmak isterseniz GAIA Spa’da masaj için %25 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıca Grand Hyatt Hotel, kamp süresince katılımcılara ücretsiz WiFi ve otopark hizmeti sunuyor.



