FRIDA’NIN YÜZLERİ





Dünya tarihinin en önemli kadın karakterlerinden biri olan ‘aşkın ve acının kadını’ Frida Kahlo, aslına bakarsan hepimizde izler bıraktı. Azimli, kararlı, zorluklara rağmen güçlü ve ama bir o kadar da naif ve kırılgan olan bu özel kadının farklı yüzleri şimdi dijital dünyada bizle buluşuyor.

Google Arts & Culture tarafından hayata geçirilen “Frida’nın Yüzleri” (Faces of Frida) koleksiyonu; Kahlo’nun sanatsal çalışmalarının yanı sıra fotoğrafları, giysileri, mektupları ve günlüklerini de içeriyor ve bugüne kadar sanatçıyla ilgili olarak derlenen en geniş koleksiyon olma özelliğini taşıyor.

Yıllarca süren çalışmalar sonucunda dünyanın 7 farklı ülkesindeki 33 müzenin işbirliğiyle geliştirilen projede 800’den fazla eser ve Google’ın özel Art Camera’sı ile oluşturulmuş 20 ultra-yüksek çözünürlüklü görüntülerin dışında, Frida Kahlo’nun doğup yaşadığı ve son nefesini verdiği Mavi Ev de dahil, hayatında ve kariyerinde önemi yer tutan 5 ayrı mekanın Street View görünümleri de yer alıyor.

Bu koleksiyonu ziyaret edenleri sanatçının en çok ilgi gören çalışmalarının yanı sıra çeşitli sürprizler karşılıyor. Bu sürprizler arasında Frida’nın en iyi eserlerinin (bazıları tamamlanmış resmin arka yüzüne karalandığı için) bugüne kadar gizli kalmış ilk taslakları; nadir olarak kamuya açık sergilenmiş eserleri ve Kahlo’nun 1932 yılında Barbizon Plaza Otel’in penceresinden bakarken çizdiği “New York Manzarası” gibi özel koleksiyonlarda bulunan ve daha önce online olarak görülemeyen çalışmaları bulunuyor.

Kullanıcılar Frida Kahlo Müzesi veya “I Paint Myself” (Kendimi Çiziyorum) sergisinde öne çıkan eserleri de bilgisayar ve cep telefonları üzerinden kolaylıkla gezebiliyor.

