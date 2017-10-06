Fortune 500 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu





Fortune 500 Türkiye 10. yıl ödülleri Condrad Otel’de düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.



Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Fortune 500 Türkiye 10. yıl ödülleri Conrad Otel’de düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Aktifbank’ın altın sponsor, Lexus ve Schneider Electric’in ise gümüş sponsor olduğu Gala Gecesi’nde iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in yaptığı Fortune 500 10. yıl Gala Gecesi’nde Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da Fortune Türkiye ile yaptıkları iş birliğinden ötürü mutluluk duyduklarını belirten açıklamalarda bulundular.

Gala gecesinde ödül töreni öncesinde, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros moderatörlüğünde “Dünyada yaşanan değişim ve dönüşümün etkisiyle Türk ekonomisinin geleceği, fırsatlar ve riskler” konulu panel düzenlendi. Panele; Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül konuşmacı olarak katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Fortune 500 Türkiye listesinin birincisi, 2016 yılında net satışı en yüksek şirket olan TÜPRAŞ adına Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu, ödülünü Group Medya Kurucu Ortağı ve CEO’su Nevzat Çalışkan’dan aldı. Fortune 500 Türkiye listesinde net satış geliri en yüksek ikinci şirket olan EPİAŞ adına Finans ve Destek Hizmetleri Direktörü Ramis Kulak’a ödülünü Fortune Türkiye Yazı işleri müdürü Şule Laleli verdi. Fortune 500 Türkiye listesinin üçüncü sırasında bulunan PETROL OFİSİ adına Strateji ve Regülasyon Direktörü Coşkun Duru ödülünü Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız’dan aldı.

2008 yılında çıktığı Fortune 500 Türkiye ihracat şampiyonluğu tahtını 2016 yılında da kimseye kaptırmayan TÜRK HAVA YOLLARI adına CFO Murat Şeker’e ödülünü Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi. Fortune 500 Türkiye’nin ihracatını en fazla artıran şirket olan BİLKOM adına ödülü Kurumsal Gelişim Müdürü Azade Çerkezoğlu Çavuş, Fortune Türkiye Teknoloji Editörü Kerem Özdemir’den teslim aldı.

Bu yılki 10. Yıl özel ödülünü TÜPRAŞ almaya hak kazandı. TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’na ödülü Group Medya Yönetim Kurulu Üyesi Bige Çalışkan tarafından verildi.

Gecenin ana sponsoru Türk Telekom Özel Ödülü’nün sahibi ise hızla gelişen teknolojilerin sanayi ile birleşmesiyle ortaya çıkan “Endüstri 4.0” konseptini gruba ait tüm fabrikalarında uygulamak adına çalışan, Çanakkale’nin akıllı şehir dönüşümü kapsamında yürütmekte olduğu sosyal sorumluluk projesi “Aklım Fikrim Çanakkale” ile Türkiye’nin akıllı şehirvizyonuna katkıda bulunan, stratejisini “tasarım, teknoloji- insan” olarak belirleyen ve bir taraftan yeni teknolojilere yatırım yaparken diğer taraftan da kurucu değerlerinin temeline bağlı kalan KALE GRUBU oldu. Kale Grubu adına ödülü Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkanı Rana Birden Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ümit Önal’dan aldı.

Bu yıl yeni bir kategori olan Pozitif Enerji Ödülü’nün sahibi OPET oldu. Opet adına ödülü Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer’den teslim aldı.

