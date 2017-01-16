FORMDA OLMAK İÇİN BU UYGULAMAYI İNDİR





Women’s Health İngiltere’nin hazırladığı Fit Body Plan 2017 aplikasyonu sayesinde daha fit, daha formda bir vücuda sahip olmak ister misin? O zaman 16.99 sterline alabileceğin aplikasyon sayesinde özel bir çalışma programı çıkarıp hayatını da şekillendirebilirsin.

10 haftalık bir egzersiz programıyla yaşamına yön vermek ister misin? O zaman seni böyle alalım. Women’s Health İngiltere, dijital platformda senin için bir formda kalma aplikasyonu hazırladı. Bu fitnes programı, sağlıklı alışkanlıklar kazanmanı sağlayacak, haftadan haftaya forma girmeni kolaylaştıracak. 10 hafta olarak hazırlanan programını indirmek için yapman gerekenler çok basit.

App Store itunes’ta ya da Android kullanarak Google Play Store’da Women’s Health UK’yi indirebilirsin. Ardından Fit Body Plan uygulaması senin için bedava.

Bu arada Türkiye’deki uygulamadan da geri kalma. Her ay dergini okumak istiyorsan Women’s Health Türkiye Ocak sayısını indirebilirsin.



