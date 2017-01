FORMDA KALMANIN EN YENİ YOLU: DİREK DANSI

Dünyanın en ünlü modeli Kate Moss’un bundan yıllar önce oynadığı o siyah beyaz klibi hatırlarsın belki. Hem Moss hem de White Stripes sever bir insanın kayıtsız kalamayacağı bir klip ve şarkıdan bahsediyorum çünkü: ‘I just don’t know what to do with myself’. Muhtemelen o dönemde ‘kendimle ne yapacağımı, nasıl baş edeceğimi bilemiyordum’ ki şarkının kışkırtıcı müziği ve sözleri, Kate Moss’un zarafet timsali bedeniyle buluşarak içimdeki kadını ayağa kaldırdı. Şimdi bu klip ve şarkının bir sağlık-spor sayfasında işi ne diye sorabilirsin. İşte bunun cevabı tam da burada devreye giriyor. Kate’in o klipte yaptığı direk dansı, bugünlerde pek çok kadının ilgi gösterdiği bir spor; formda kalmanın en yeni yolu. Seksiliğinden bahsetmiyorum bile…

Ruh, beden ve aklı aynı yerde buluşturan spor stüdyolarından Bosomist’te ‘pole dance’ yani Türkiye’de bilinen ismiyle direk dansı eğitmenliği yapan Gizem Tongal, sorularımı cevapladı. ‘Pole dance’e kayıtsız kalamıyorsan ya da merakın varsa, neymiş, ne değilmiş gibi soruların cevaplarını öğrenmek için tam yerindesin.

Direk dansı ya da asıl bilinen adıyla ‘pole dance’ maceranız ne zaman başladı?

Üniversite son sınıfta 23 yaşında tanıştım bu sporla.

Türkiye’de ne zaman popülerliğini ilan etti?

Son birkaç yıldır Türkiye’de popülerliğinin arttığını söyleyebiliriz.

Ders verdiğiniz salon Bosomist’e derse gelenleri ilk ne bekliyor? Nasıl bir başlangıç yapıyorsunuz?

Bosomist sadece bir pole dance stüdyosu değil, stüdyomuzda pilates , yoga , functional training , boks ve masaj da var. Bu sebeple gelen öğrencilerimiz kendini hangi dala daha yatkın hissederse o branşın hocasıyla birlikte antremanlarına devam ediyor.

Direk dansı yapmak isteyen birinin daha önce sporla uğraşmış olması şart mı?

Hayır değil. Benim de profesyonel anlamda bir spor geçmişim yok. Pole’e başlamadan önce cok kısa bir fitness geçmişim vardı. ( 3-4 ay kadar ) Daha sonra pole ile tanıştım. Bu bir dezavantaj gibi görünse de ilerlemek için daha çok antremana, güçlenmeye ve esnemeye teşvik eden bir avantaj aslında. Spor ya da dans geçmişi olmayan dünyaca ünlü pole dansçılar mevcut.

Pole dance’in kişiye yararı nedir? Ne işe yarıyor bu spor? Neye iyi geliyor?

Pole dance öncelikle spor olduğu için kişiye çok iyi hissettiriyor. Kendi vücut ağırlığımızla antreman yapıyoruz , kasları hem güçlendiriyor hem de esnetiyor. Ilerleyen derslerde, önceden yapılamayan hareketleri yapmak kişiye özgüven kazandırıyor.

Mesela benim bale geçmişim var, direk dansı yapmamı kolaylaştırır mı?

Kesinlikle çok yardımcı olur ama bale yapmayan pole yapamaz algısı oluşturmasın. Ben de şu anda kendimde gördüğüm eksiklikleri tamamlamak adına bale derslerine başladım.

Minyon ya da zayıf olmak, direk dansı yapmayı kolaylaştıran özellikler mi?

Minyon , zayıf, uzun ya da kilolu herkes pole dance yapabilir. Pole kolay bir spor dalı değil ama disiplinli antreman ve aşk, bu işi kolaylaştırır.

Ders için nasıl giyinmeyi öneriyorsunuz?

Derslere ısınmayla başlıyoruz , bu sırada tayt/eşofman ve tişört giyilebilir. Pole’e geçtiğimizde cildimizi mümkün olduğunca açıkta bırakacak mini şort , boxer ya da bikini altı giyiyoruz çünkü direkte kaymamamız için cildimizin temas etmesi gerekiyor.

Pes edenler çok oluyor mu?

Pes etmek demeyelim ama bazı öğrenciler kendilerine göre olmadığını düşünüyor zaten bir ay içinde kişi bunu anlıyor. Geri kalanı içinse gelmiş geçmiş en güzel bağımlılık. ( Ben de buna dahilim )

Kaç dersle “Bu iş tamamdır!” diyebiliriz?

3-5 ders ya da 3-5 yıl gibi net bir zaman vermek yanlış olur. Her zaman öğrenilecek yeni bir trick ya da combo vardır. Herkeste ilerleme süresi farklılık gösterir.

Koreografiyi siz mi belirliyorsunuz yoksa tüm dünyada aynı hareketlerle mi ilerleniyor?

Derslerde koreografiyi öğrencinin seviyesine göre belirliyorum. Dünya çapında da hareketler seviye seviye ayrılıyor. Başlangıç seviyesinde bir öğrenciye, ileri seviye hareketlerine geçiş bir anda yapmak doğru olmaz çünkü o harekete özgü kas gruplarını güçlendirmek gerekir. Bu da zaman ve sabır isteyen bir süreç.

Kaç kişilik dersler?

Bosomist stüdyomuzda öğrencilerle birebir ya da düet derslerle ilerliyoruz , böylece süreci daha da hızlandırmış oluyoruz.

Kursun sonunda herhangi bir gösteri oluyor mu?

Kurs sonunda gösterilerimiz olmuyor fakat her ayın sonunda bir koreografi çıkartıyoruz. Öğrenci ve benim aramda bir gösteri diyebiliriz.

Dünyada pole dance yapan ünlülere kimleri örnek verebiliriz mesela?

Aslında birçok unlu var. Rihanna “Pour It Up” klibinde pole dance yapıyor. Madonna konserinde “Holy Water” şarkısı eşliğinde dansçılarıyla direk dansı yapmıştı.

Yukarıda bahsettiğim klibi hatırlamak istersen de böyle gel. Geçmişe ışınlanalım ve Kate’in direk dansıyla ‘o güzel’ sınavını izleyelim.