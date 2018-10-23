FOREO’DAN CADILAR BAYRAMI’NA ÖZEL BAKIM TÜYOLARI





Yılın en karanlık gecesi yaklaşıyor… Çılgın kostümler, korkutucu makyaj uygulamaları ve saç stilleri ile Cadılar Bayramı, yılın en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri.

Bu korku ve eğlence dolu gecenin ertesi sabah bir kâbusa dönüşmesine izin verme. Gecenin en iddialı ve en ürkütücü makyajına sahip olmak için uyguladığın makyaj ürünlerinin içerdiği kimyasallar cildine zarar verebilir.

İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, kolayca uygulayabileceğin önerilerden oluşan bir liste hazırladı. İşte cildinin çılgın bir parti sonrasında bile sağlıklı kalmasını sağlayacak ipuçları…

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Profesyonel bariyer kremi uygula

Ağır makyaj veya sahne makyajı için kullandığın pek çok ürün içerdiği bileşenler nedeniyle gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Cadılar Bayramı makyajını uygulamadan önce profesyonel bir bariyer kremi kullanarak ağır ürünlerin cildine doğrudan temas etmesini önleyebilirsin. Ayrıca bariyer kremi kullanmak günün sonunda makyajını daha kolay çıkarmana da yardımcı olur.

Zararlı kozmetik ürünlerden uzak dur

Partideki en çarpıcı makyaja sahip olmak istediğini biliyoruz. Ancak, günlük kullandığın kozmetik ürünlerin aksine, sahne ve şov makyajı ürünleri cilt sağlığını temel alarak tasarlanmıyor. Bu gibi ürünlerde öncelikli olarak koku, canlı renkler, uzun ömür ve dayanıklılığa odaklanılıyor. Bu nedenle, pek çok sahne makyajı ürününde cildinize zararlı olabilecek ağır yağlar ve kokular bulunma ihtimali bulunuyor. Zararlı etkileri en aza indirmek için kostüm makyajını yaparken FDA onaylı bileşenler içeren ürünleri tercih edebilirsin. Hassas cilde sahipsen veya akneye eğilimliysen, kostüm makyajından ziyade hafif bir sahne makyajı yapabilirsin.

Alerjiye dikkat!

Çılgın bir Cadılar Bayramı partisinden önce başına gelebilecek en kötü şeylerden biri de cildinin kostüm makyajına alerjik reaksiyon göstermesidir. Kostümünün içinde kendine güvenen bir duruş sergileyebilmenin ilk kuralı rahat olmaktır. Alerji, cildinde kaşıntıya sebep olur ve gece boyunca eğlenceye odaklanmana engel olur. Bu tür durumlardan kaçınmak için, kullanmak istediğin ürünleri daha öncesinde cildinin bir bölümünde deneyerek cildinin tepki verip vermediğini kontrol edebilirsin.

Cildini uyumadan önce derinlemesine temizle

Cadılar Bayramı makyajında kullanılan ürünler, sabaha kadar süren partilere dayanmak üzere tasalanıyor. Dolayısıyla çeşitli yağlar, mumlar, pigment veya silikon içeren bu dayanıklı ve uzun ömürlü makyaj ürünlerini cildinizden günlük kullandığınız temizleyicilerle çıkarmak oldukça zordur. FOREO LUNA™ 2, T-sonic titreşimleri sayesinde hem cilt temizleyicinden maksimum fayda sağlamana, hem de cildinde birken yağ, kir ve makyajı kalıntılarını % 95 oranında temizlemene yardımcı olur. Son olarak nemlendirici kullanmayı unutma.

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Kaynak: Foreo

