Fondöten alırken doğru bazı bulmak için izlemen gereken adımlar neler?

Alt tonunu bil

Cilt alt tonu genellikle üçe ayrılır; sıcak, soğuk ve nötr. Sıcak alt tonu; şeftaliden sarıya ve altın rengine doğru belirlenir. Soğuk ise mavimsi ve pembe tonlarından oluşuyor. Kendi alt tonunuzu bulmak için kolunuzun iç kısmındaki damarlarınıza bakmanız yeterli. Eğer mavimsiyse soğuk alt tonuna sahipsiniz. Yeşilimsi damarlar ise genellikle sıcak alt tonlarına aittir.

Bir şans ver

Cildinize yakışan birkaç renk tonunu dene. Eğer fondöten seinn tonuna göre çok açıksa, sürdükten sonra küllü ve gri bir renk alabilir. Eğer çok koyuysa, çamur gibi görünebilir.

Mağazada dene

Fondöten alırken en az iki en fazla ise üç farklı ton dene. Tester’ları yüzünde test etmekten çekinme. Çene kemiğin boyunca ve burun üzerinde deneyebilirsin. Bu noktalar fondötene en çok ihtiyaç duyulan bölgelerdir. Uyguladıktan sonra gün ışığında kendine bakmayı unutma. Her zaman doğal ışık altında kontrol et.

Online renk eşleştirmesi

Siteler genellikle farklı cilt renklerine sahip modeller üzerinde fondötenleri gösteriyor. Alt tonunu bilmek, sana aynı zamanda daha kolay fondöten seçimi yapmanı sağlar.