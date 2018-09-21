FITNESS SEVERLER MUDRACE’TE BULUŞUYOR!





Reebok, çamur ve eğlenceyi birleştiren engelli çamur koşusu Mudrace’e katılarak sınırlarını zorlamak isteyen fitness severleri Kilyos’a davet ediyor.

İlki Temmuz ayında 500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen, fitness’ın çamur ve eğlenceyle buluştuğu festival Reebok Mudrace, 23 Eylül Pazar günü Kilyos’ta ikinci kez yapılacak. Çocuklar için 500m’lik engelli parkurunun yer aldığı yarışta; yetişkinler 5K’lık bir alanda koşarken çamurla donatılmış zorlu engelleri aşacak. Yarışmacılar yarışın ardından denize atlayarak çamurlarından kurtulacak.

Festivalde yarışların yanı sıra training alanında yoga, pilates ve zumba gibi aktiviteler, müzik performansları, söyleşiler ve çeşitli workshoplar yapılacak. Çocuklar için birbirinden farklı arazi ve hava koşullarında yaptıkları oyun ve atölyelerle dikkat çeken “Sınır Tanımayan Çocuklar”, Mudrace’in ruhuna uygun aktivitelerle alanda yer alacak.

Festival, “Be More Human” felsefesiyle insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak sürekli gelişmeye ve değişmeye teşvik eden öncü spor markası Reebok’ın ana sponsorluğunda organize ediliyor.



