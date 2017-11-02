FITNESS MOTİVASYONU: GÜÇLÜ OL, GÜZEL OL, EN ÖNEMLİSİ KENDİN OL!





Modern dünya hepimize, sürekli formda olmayı dayatıyor. Sokakta, reklam panolarında, dergi ve gazetelerde her an mükemmel ve formda vücutlara maruz kalıyoruz.

Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, sanılanın aksine sağlıklı vücut görsellerinin kanepeden kalkıp hareket etmen için iyi bir motivasyon kaynağı olabileceğini belirtiyor ve şöyle diyor: “Genellikle insanlar gösteriş arzusuyla motive oldukları için suçluluk duyarlar ancak motivasyon kaynağınızın ne olduğunun bir önemi yok. Bazen sağlıklı yaşam, bazen zihninizdeki mükemmel vücuda kavuşma isteği, bazense o güzel elbisenin içine girebilmek arzusu seni motive edebilir. Kendinle ilgili bir şeyleri iyileştirmek isterken nedenlere takılma”. İşte vücut hedefin ne olursa olsun, gerçek güzelliğin içinde olduğunu vurgulayan Samantha Clayton’dan 4 maddelik fitness motivasyonu…

Pozitif Ol

Fitness konusunda kaydettikleri ilerlemeyi paylaşan arkadaşlarımızı takdir etmenin, dergi kapaklarındaki fitness modellerinden ve spor salonunda boy gösteren kadınlardan ilham almanın bir sakıncası yok! Hissettiğin coşkunun başkalarına ilham verebileceğini asla unutma. Hiçbirimiz vücudumuzdan yüzde yüz memnun değiliz. Eğer sorunlu bulduğun bölgeleri düzeltme arzusu seni fitness’a ve sağlıklı beslenmeye yöneltiyorsa, suçluluk duyman için bir neden yok.

Yağ yakmak için kardiyo egzersizleri

Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek gibi kardiyovasküler egzersizler, vücutta biriken yağların yakılmasını sağlar. Kalça ve popo kısmında biriken yağları yakmaya çalışıyorsan kardiyo egzersizlerini ihmal etme. Ancak vücudunun hangi bölgesindeki yağların yakılacağını seçemeyeceğini bilmelisin. Neticede konu egzersizse, “nokta atışı” diye bir şey yoktur. Ancak haftada 3 gün 30-45 dakika kardiyo çalışmak, yağ yakmana yardımcı olur. Özellikle alt vücutta sonuç almak için koşmayı, tırmanmayı veya pedal çevirmeyi deneyebilirsin.

Kaslarını güçlendir

Alt vücudundaki kasları güçlendirmek için, alt vücut egzersizlerini rutininin bir parçası haline getirmelisin. Kalça ve popo kısmını şekillendirmek için squat, dövüş sporları, step ve bacak kaldırma egzersizleri favorim. Unutma, amacın incelmek bile olsa, kas kütleni artırmak çok önemli. Egzersizlere vücut ağırlığını kullanarak başla ve sonrasında dambıl veya çubuklarla devam et. Haftada üç gün 30 dakikalık bir egzersiz başlangıç için ideal olacaktır.

Beslenmende küçük değişiklikler yap

İyi beslenme, vücudunu daha iyi hale getirmenin olmazsa olmazlarından biri. Kas kütleni arttırmak istiyorsan, yeterli protein almalısın. Egzersiz miktarını artırman halinde yeterince sıvı aldığından ve iyi karbonhidrat tükettiğinden emin olmalısın. Bir beslenme günlüğü tutarak ve günlük tüketimini not ederek vücuduna neler aldığını daha net görebilirsin. Abur cuburu kesebilir, bunların yerine daha sağlıklı tercihlere yönelebilirsin. Başlangıçta atıştırmalıklara odaklanırsan ne kadar çok gizli kalori tükettiğini fark edip hayrete düşeceksin! Günde yalnızca birkaç yüz kalori azaltmanın uzun vadede nasıl fark yarattığına inanamayacaksın!

