Fitness endüstrisinin global lideri Life Fitness, Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’na Damga Vurdu!





Fitness endüstrisinin global lideri Life Fitness’ın Türkiye distribütörü EKS Dış Ticaret, bu yıl da birbirinden dikkat çekici ekipmanları ve VR entegre spor teknolojisi ile Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’na damgasını vurdu. Life Fitness Akademi eğitmenlerinin Life Fitness ekipmanları ile sergiledikleri eğitim şovları da fuarda, eğlenceli ve dikkat çekici anlara sahne oldu.

Bu yıl ikinci kez sporseverlere kapılarını açan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda VR ile spor teknolojisini Türkiye’ye getiren Life Fitness, ziyaretçilere VR ile spor yapma imkanı sundu. Life Fitness’ın şimdiye kadar sadece FIBO’da görücüye çıkardığı VR Experiment Zone’da, sanal gerçeklik teknolojisi ile ziyaretçiler 6 farklı ve eğlenceli oyunu oynarken spor da yaptılar.

65 binin üzerinde spor tutkununu Life Fitness’ın dünya trendlerini belirleyen son teknoloji ürünleriyle buluşturan Life Fitness standına, 93 ülkeden 200’e yakın firma yetkilisi ile birlikte TÜYAP Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Gürcistan’dan fuara katılan satın alma yetkilileri de yoğun ilgi gösterdi.

Life Fitness Türkiye-EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdeş, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda, global markalar olarak spor endüstrisi ile bir araya gelme ve en güncel yeniliklerden bahsetme imkanı bulduklarını söyledi.

Türkiye’nin Şampiyonlarını Yetiştiren Hammer Strength’de Etkileyici Performanslar

Her biri alanında en iyi olan Life Fitness Akademi eğitmenlerinin gerçekleştirdiği workshoplar ve Türkiye’nin şampiyonlarını yetiştiren Hammer Strength’in global master trainerı Andrew Phillips’in katılımcıları da dahil ettiği şovları, fuarın en kalabalık etkinlikleri idi.

Life Fitness Ailesi’nin Yeni Üyeleri de Fuardaydı!

Life Fitness’ın yıl içerisinde aileye eklenen, her biri sınıfında lider olan yeni markaları Cybex ve ICG de ilk kez bu kadar büyük bir organizasyonda, katılımcıların beğenisine sunuldu. Indoor Cycling’de yeni bir soluk olan ICG Connect ile izleyiciler, keyifli ve heyecanlı bir grup antrenmanına şahit oldular.

5 salon ve 40 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşen fuarın açılış törenine İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı.

Spor Endüstrisi Fuarda Buluştu

Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen fuarda, spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim programları, spor merkezleri ve kulüpleri, kozmetik ürünler tek çatı altında sergilendi.

