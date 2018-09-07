FITNESS DÜNYASININ EN GELİŞMİŞ EKİPMANI ARTIS, İLK KEZ HILLSIDE CITY CLUB’DA





Akademik spor araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde tasarlanan ve alanında teknolojik atılım yaratan ARTIS ekipmanları “Apple Watch” ile uyumlu çalışıyor. ARTIS ekipmanlarıyla Netflix dizileri, YouTube videoları da izlenebiliyor.

Chelsea, Inter gibi futbol takımları ve Rafael Nadal, Christiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü sporcuların egzersizlerini gerçekleştirdikleri Techonogym ARTIS ekipmanları, eşsiz tasarım estetiği ve teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. Türkiye’de spor kulüplerinde ilk kez Hillside City Club Etiler’de spor yapabileceğiniz ARTIS ekipmanları, spor otoriteleri tarafından “ezberbozan” olarak tanımlanıyor. Son teknoloji ürünü bu ekipmanlar, egzersizlerin verimliliğini artırırken sunduğu kullanıcı dostu özellikleri ile de eşsiz bir deneyim sunuyor.

Spor teknolojilerinde atılım yaratan ARTIS ekipmanları “unity” ekran özelliği sayesinde kullanıcı dostu ve eşsiz bir egzersiz deneyimi sunuyor. Kullanıcıların “Mywellness” platformuna girerek kişisel antrenman verilerine ulaşmasına, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmasına da olanak sağlıyor. Antrenman esnasında yakılan kalori, kat edilen mesafe, hız ve tempo gibi verilerin aktarımını yapabilen Technogym ARTIS serisi ekipmanların sunduğu mükemmel çözümlerle, bir atlet gibi antrenman yapmak ve performans göstermek mümkün.

İlk kez Hillside City Club Etiler’de spor yapabileceğiniz ARTIS’in özellikleri:

Tasarım ve teknolojisi ile ön plana çıkan Technogym ARTIS,

Antrenman sırasında Netflix’ten dizi izleme, sosyal medya hesaplarından paylaşım ve YouTube gibi uygulamalara erişim imkanı,

Apple Watch uyumu ile yakılan kalori, kat edilen mesafe, hız ve tempo gibi geçmiş egzersiz deneyimini kaydeden teknoloji,

Dünyanın farklı pek çok noktasından özel çekimlerle hazırlanmış parkurlarda koşma imkanı

Özel parkurlarda diğer koşubantlarında antrenman yapan sporcularla yarışma imkanı,

Fiziksel aktivitenin, ekipmanların ekranlarına enerji olarak geri dönüştürülmesini sağlayarak enerji tüketimini %30 azaltan sistem ,

Kullanıcılarına özgür bir kardiyo deneyimi sunan Compasso D’oro (Altın Pergel) ödüllü tasarım,

İnteraktif UNITY konsolu ile tamamen kişiselleştirilmiş bir antrenman deneyimi,

Antrenman deneyiminde bağlanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve tasarımı birleştiren tek ekipman.

https://www.hillsidecityclub.com/



