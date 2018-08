FİT YAŞAMIN BASİT ADIMLARI

Sana stres kaynağı olmayacak bu dört küçük alışkanlığı her gün yap. Sonuçları hızlıca göreceksin.

HER GÜN AKTİF OL

Ne olursa olsun her gün uygulayabileceğin bir fitness aktivitesi belirle. “Antrenman” kelimesini kullanmıyorum, dikkat et. Bu, sadece birkaç şınav çekmek veya akşam yemeğinden sonra 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak bile olabilir. Küçük aktivitelerin amacı asıl antrenmanların yerini tutmak değil, kaçırdığın veya atladığın seansların açığını kapatmak ve kendine güvenini yerine getirmek. Çünkü fit olmak her ne kadar düzenli egzersiz yapmayı gerektirse de, aynı zamanda bir zihin hâlidir. Bu küçük değişiklikle, hiç zorlanmadan sürekli aktif olacaksın.

Lütfen şunu unutma: Spor salonuna her gittiğinde kendini parçalamak zorunda değilsin. Obesity dergisinin yayımladığı bir araştırmaya göre antrenmanın seni fazla zorladığını düşünüyorsan, kilo verme ihtimalin düşük demektir. Egzersiz senin için olumsuz bir deneyim olmamalı. Öyle olursa, onu gerçekleştirmeye daha az meyilli olursun. Fizyolojik etkisini de unutmamak gerek: Uzun süren yüksek yoğunluklu egzersiz rutinleri, stres hormonu olan kortizol seviyesini yükseltir. Kısa ve sık olmayan aralıklarla yoğun egzersiz yapmanın sonuçları daha iyi olabilir. Ancak kortizol seviyesi kronik olarak arttığında; kilo alma, diyabet, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve doğurganlıkla ilgili sorunlarla karşılaşma riskin yükselir.

NEDEN YEDİĞİNE DİKKAT ET

Uzmanlar stres ve anksiyete gibi duygusal durumların kilo vermede dış etkenlerden (sinemada burnuna gelen patlamış mısır kokusu gibi) daha büyük sorun teşkil ettiğini belirtiyor. Duygusal açlık yaşadığın durumlarda uygulayabileceğin bir B planı belirle. Örneğin stresli olduğunda bir kutu kurabiye yemek yerine 10 defa derin nefes al. Bir süre sonra bu eylem, artık her seferinde üzerinde düşünmek zorunda kalmayacağın bir alışkanlığa dönüşmüş olacak. Önemli olan, duygusal olarak zayıf düştüğünde sana kalori aldırmayacak bir yöntem belirlemek. Derin nefesler almak çok rahatlatıcıdır ama sen bunun yerine bir arkadaşını arayıp dertleşmeyi veya sıcak ve rahatlatıcı bir bitki çayı içmeyi de tercih edebilirsin.

BESLENME MESELESİNİ ÇÖZ

Evet kendi yemeğini hazırlaman gerekiyor. Ama bunu bir zulüm olmaktan çıkarmak için buzdolabını akıllıca kullanmayı öğrenmelisin. Her hafta sonu, hafta içinde kullanmak üzere bir çeşit tahıl veya baklagil, biriki çeşit protein ve birkaç çeşit sebze içeren yemek hazırla. Aklıma ilk gelen örnekler kepekli pirinç pilavı, Meksika fasulyeli salata (sosunu yiyeceğin zaman ekle), fırında pişirilmiş karışık mevsim sebzeleri (örneğin tatlı patates, havuç ve kabak). Hepsini farklı kaplara koyup buzdolabına yerleştir. Mutfağında temizlenmiş ıspanak, yumurta ve avokado gibi birkaç sağlıklı seçenek daha bulundur. Elinin altında tüm bu malzemeler varken bir hafta boyunca istediğin alternatif menüyü yaratıp gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. “Bugün ne yiyeceğim?” stresini dışarıdan yemek söylemeden aşmak, gerçekten bu kadar kolay.