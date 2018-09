“FIRST MAN” İN FRAGMANI YAYINLANDI!

La La Land filminde kalp atışlarımızı hızlandıran Ryan Gosling cephesinden güzel bir gelişme var.

Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle ve oyuncu Ryan Gosling’in, altı Oscar ödüllü filmleri La La Land’ten sonra yeniden bir araya geldikleri ve Venedik Film Festivali’nin açılışını yapan First Man (Ay’da İlk İnsan) filminden altyazılı fragman yayımlandı.

Neil Armstrong’u ve Apollo 11 uçuşunu odağına alarak aya yapılan insanlı ilk yolculuğun arkasındaki hikâyeyi konu alan bu filmin esin kaynağı James R. Hansen’in kaleme aldığı biyografik roman First Man: A Life Of Neil Armstrong. Armstrong’un perspektifinden duygusal ve samimi bir anlatımla tarihin en tehlikeli görevlerinden biri için seçilen Armstrong’un, ailesinin ve iş arkadaşlarının yaptığı fedakarlıkları ve ödedikleri bedeli anlatan filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling’in dışında Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Ciaran Hinds, Christopher Abbott, Patrick Fugit ve Lukas Haas’a rastlıyoruz. İzlemek için de 19 Ekim’i bekle, şimdiden ajandana not et!