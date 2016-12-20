Fİ, Çİ, Pİ’DEN SONRA SIRADA AEDEN





Fi, Çi, Pi üçleme sersinin başarılı yazarı, psikolog Azra Kohen, merakla beklenen dördüncü romanı ‘Aeden’ ile okuyucularıyla buluştu. Çıktığı ilk günden bu yana adını ‘çok satanlar’ listesinin üst sıralarına yazdıran yazar, bu kitabıyla da listede yerini aldı.

Fantastik gerçekliğe güzel bir örnek sunan Aeden, insan yaşamının gelişmesini, insanın daha anlamlı bir varlığa dönüşmesini engelleyen “normalize edilmiş saçmalıkları” gerçekçilik, sürükleyicilik ve heyecanla dile getiriyor. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ile başladığı eğitimine, Ottowa Üniversitesi Ekonomi ve Liverpool Üniversitesi Psikoloji bölümlerini de katarak devam ettim. Halen Liverpool Üniversitesi’nde Biopsychosocial Master’ı yapan yazarın yeni kitabı Aeden onaylanmış bilimsel verilere dayanır. Kitapta anlaşılması zor bilimsel veriler, kurgu ve anlaşılır bir dille kaleme alındığı için Kohen, kitabı özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin okumasını istiyor.

Gerçek mi masal mı?

Masalsı bir gezegendir Aeden. Üzerinde yaşayan insanların mükemmel dedikleri formlara ulaşabilmeleri için onların her ihtiyacına karşılık veren bir ‘Usta’ tarafından dizayn edilmiştir. Gezegende yaşayan 18 farklı türün arasında sadece tek bir insan ailesi vardır. İşte Aeden’in hikâyesi, bu ailenin erkek çocuğu ‘Sonje’ ve sonradan yanlarına aldıkları kız çocuğu ‘Numi’nin dünyaya gelmek zorunda olmasıyla başlar. Onların macerası okurların ‘gerçekliklerini’ sorguladıkları yola ışık olurken, kitabı çevirenlerin hayatı da köklü bir şekilde değişiyor.

