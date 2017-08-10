Fazla Yağlardan Kurtulmayı Sağlayacak En İyi 5 Termojenik





Yağ yakıcı termojenik destekleriyle fazla yağlardan kurtulup fit bit vücutla yaza devam etmek için hiç de geç değil. Termojenik ürünlerin yardımıyla yağ depolarınızı enerji için kullanmaya başlamanız sadece biraz sabır ve çok çalışmayı gerektiriyor.

Termojenik Nedir?

Termojenikler, metabolik hızı arttırığ yağın enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olan sporcu takviyeleridir. Zayıflamak isteyenler ve vücut geliştiriciler termojenikleri bu özelliğinden dolayı antrenman öncesi kullanmayı tercih ederler. Yağ yakma sürecindeki etkisinin yanı sıra spor performansınıza da etkiyecek uyarıcı bir üründür. Termojenikler merkezi sinir sisteminizle etkileşerek sizin spor öncesi daha uyanık ve enerjik hissetmenizi sağlar. Bazı termojenik ürünlerdeki kafein içeriği de buna destek olmaktadır.

Termojenik Nasıl Kullanılır, Yan Etkileri Nelerdir?

Termojenik kullanımına vücut kolayca alışabilir dolayısıyla 1 ya da 2 hafta aralar vererek kullanımı daha sağlıklı bir sonuç doğurabilir. Ayrıca termojenik kullanımı sırasında özellikle antrenman öncesi ya da antrenman sonrası tüketilmesi gerekmez. Sadece termojenik kullanıyorsanız su tüketimini arttırmanız yeterlidir.

5) Hardline Burner 120 Tablet

Hardline Burner Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,32 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Fiyat/Performans oranı garantisi.

280 mg yeşil çay ekstresi ile yağ yakımına destek.

Taurin içeriği sayesinde kas onarımı sürecinde aminoasit desteği.

Tüketici Yorumları

“1 aydır kullanıyorum ve etkisini gördüm.”

“Diyet yaparken iştahımın azalmasına da etkisi oldu. Uyarıcı etkisi de antrenman öncesi için ideal.”

Hardline Burner hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Nutrend Thermo Compressed Caps 60 Kapsül

Nutrend Thermo Compressed Caps Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 2,97 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

240 mg yüksek kafein oranı.

Kilo kontrolüne yönelik etkili formülü.

Tüketici Yorumları

“Yeşil çay ve kafein içeriği hem gün içinde hem antrenmanda daha zinde olmamı sağlıyor.”

“CLA ile birlikte kullanımının işe yaradığını düşünüyorum.”

Nutrend Thermo Compressed Caps hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Grenade Thermo Detonator 100 Kapsül

Grenade Thermo Detonar Özellikleri

Fiyat: 179 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 3,58 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek kafein oranıyla uzun sürecek antrenmanlar için performans arttırıcı.

Yeşil çay ekstresi ile yağ yakımına destek olması.

İngiltere’de kategorisinde ödül almış bir ürün olması.

Tüketici Yorumları

“Fiyatına karşılık çok etkili bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Uyarıcı etkisi çok güçlü. Antrenman süremin uzamasına yardımcı oldu”

Grenade Thermo Detonar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Stacker Europe Black Burn 300 Gr

Stacker Europe Black Burn Özellikleri

Fiyat: 135 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 2,25 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Farklı aromalarının bulunması ile damak tadına uygun seçim yapılabilmesi.

Antrenman sırasındaki enerjinin etsini göstermesi.

Tüketici Yorumları

“Enerji hissini antrenman öncesi kullanımında göreceksiniz. Ayrıca içinde ek olarak b12 vitamininin olması tercih etmeme diğer bir sebep oldu.”

“Kapsül kullanamayanlar için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum.”

Stacker Europe Black Burn hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Muscletech Hydroxycut Hardcore Next Gen 110 Kapsül

Muscletech Hydroxycut Hardcore Next Gen Özellikleri

Fiyat: 142 TL

Servis Sayısı: 55

Servis Başı Fiyatı: 2,58 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yağ yakımı için güçlü desteği.

Yeterli kafein oranı.

L karnitin-L tartarat (LCLT) ve bitkisel ekstreler içeren termojenik formülasyon.

Tüketici Yorumları

“Bence CLA ile birlikte kullanıldığında etkili bir yağ yakma ürünü.”

“Kolayca yutulabiliyor, ayrıca içindeki kafein de spordan önce enerjimi yerine getirdi.”

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