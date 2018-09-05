Fazla Yağlardan Kurtulmak İçin Kullanabileceğiniz 5 Karnitin



Kadınların baş belası fazla yağlar, bel bölgesi yağlanmaları, basenler, kalçalar… Bölgesel yağlanma ve kilo alma… Keşke yesek yesek hiç kilo almasak desek de durum değişmiyor, gerçeklere karşı gelemediğimiz noktada ise bize yardım edecek, fazla yağlardan kurtulmamızı sağlayacak karnitin gibi takviyeler var!

Önce Beslenme Sonra Takviye

Tabii ki kilo vermede en önemli etkenin beslenme olduğunu unutmamalıyız. Ancak fazla yağlardan kurtulmak için süreci biraz daha hızlandırmanıza karnitin gibi termojenik etkiye sahip yağ yakıcılar yardımcı olabilir.

Bu tür yağ yakıcılar, vücudunuzda depolanmış olan yağ hücrelerinin egzersiz sırasında ya da hareket halinde bulunan kasların daha fazla yağ hücresi yakabilmesine ya da bu kaslara enerji oluşumu sırasında daha çok yağ hücresi taşınmasına yardımcı olabilmektedirler. Bu sebeple biraz hareket ve karnitin ikilisi fazla yağlarınızdan kurtulmanız için gereken sürenin kısalmasını sağlarlar.

Karnitin nasıl kullanılır dediğinizi de duyar gibiyiz. Genellikle karnitin ürünü sıvı formda tüpler içerisindedir ve direkt ya da su ile karıştırılarak içilebilir. Karnitin antrenman öncesi kullanıldığında, kasların en çok enerjiye ihtiyaç duyduğu andan önce kullanılmış olacaktır. Bu da zamanlama olarak oldukça iyidir.

Supplementler.com uzmanlarına kullanabileceğiniz 5 karnitin takviyesini danıştık.

5) Multipower L-Carnitine Liquid Forte 1800 Mg 20 Ampul

Multipower L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 145

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,25 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Dünyanın en kaliteli karnitin markası kabul edilen Carnipure ham maddesinden üretilmesi.

Hızlı emilime sahip olması.

Harika şeftali aroması.

Tüketici Yorumları

“Limon aromalı l-karnitinlerden sıkıldıysanız şeftali aromalı Multipower’ı deneyin derim.”

“Yağsız kas kütlesi sadece protein tozu ile olmuyor ne yazık ki. Bu karnitini protein tozunun yanına eklemelisiniz.”

Multipower L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Weider L-Carnitine Liquid 2500 Mg 20 Ampul

Weider L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 199 TL

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 9,95 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

İlave c vitamini içeriği.

Alman kalite Carnipure ham maddesinden üretilmesi.

Tüketici Yorumları

“Lezzeti yine harika, 1 ampul fazla gelirse yarım kullanabilirsiniz.”

“Diyetsiz olmaz ama Weider l-karnitin diyetinize en çok yardımcı olacak yağ yakıcı.”

Weider L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Hardline Thermo L-Karnitin Sıvı 1000 Ml

Hardline Thermo L-Karnitin Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 3 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aspartam içermemesi.

Türk markası olması.

Ek 100 mg kafein içeriği ile antrenmanda odaklanmayı arttırması.

3 farklı aroma çeşidi: karpuz, yeşil elma, şeftali.

Tüketici Yorumları

“Hardline hem kaliteli hem de yerli bir ürün. Bu sebeple tercihediyorum.”

“Sabah ufak bir şeyler atıştırıp koşu öncesi bu ürünü kullanıyorum. Güzel bir yağ yakıcı.”

Hardline Thermo L-Karnitin hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Optimum L-Carnitine Shot 60 Ml 12 Adet

Optimum L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 65 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 5,42 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Lezzetli portakal ve limon aromaları.

Tek ampulde 3000 mg l-karnitin içermesi.

Tüketici Yorumları

“Kardiyo öncesi bu l-karnitini kullanmayı deneyin gerçekten başarılı olduğunu göreceksiniz.”

“Fiyat performans olarak çok çok iti bir ürün.”

Optimum L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Scitec L-Carnitine 3000 Mg 12 Ampul

Scitec L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 8,25 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Lezzetli limon aroması.

Antrenman öncesi tüketiminde hızlı etki göstermesi.

İlave kolin içeriğinin lipid metabolizmasına katkıda bulunması.

Tüketici Yorumları

“Başlangıç seviyesinde olduğum için ampulün yarısının yeterli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen aylarda tüpün tamamını kullanabilirim ama şimdiden yeterli bir etkiye sahip.”

“Scitec l-karnitini antrenmandan hemen önce içiyorum, bu ürünü kullanmadan önce yaptığım antrenmanlara oranla verimim arttı diyebilirim.”

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