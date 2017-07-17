Fazla Kilolardan Hızla Kurtulmak İçin En İyi 5 L-carnitine





L-carnitine, vücutta üretilen amino asitlerden biridir. Yağ yakımına yardımcı olması ile bilinen bir termojenik olan l- carnitine, böbrek ve karaciğerde üretilip, yoğun olarak kas ve beyinde bulunur.

L-carnitine ne işe yarar?

L-carnitine direkt olarak yağ yakıcı gibi bilinse de, aslında yağ yakmaya yalnızca destek olmaktadır. Mitokondrinin verimini arttırıp, enerji üretimini arttırır. Dolayısıyla, yağın enerji kaynağı olarak kullanılıp yakılması ihtimali de artar.

Doğru beslenmenin yanına eklendiğinde, yağ yakıcı etkisi artarcaktır. Göbek eritme, bel inceltme ve basen eritmede süreci hızlandırabilir.

L-carnitine, yağ yakmaya yardımcı olmasının yanı sıra beyne de faydalıdır. Kavrama yeteneğini arttırır. Aynı zamanda Alzheimer, hipertiroid gibi pek çok hastalığın da tedavisinde kullanılmaktadır.

5) Weider L-Carnitine Tablets 300 mg 60 Tablet

Weider L-Carnitine Tablets Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 3,95 TL

Servis Başına L-Carnitine: 900 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kolay yutulabilen kapsül formda olması ve ananas aromasına sahip olması.

Yağın enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yardımcı Carnipure formülüne sahip olması.

Kolay taşınabilir olması sebebiyle kadınlar tarafından tercih edilmesi.

Tüketici Yorumları

“Kardiyo antrenmanlarından önce vazgeçilmezim…”

“Yoga öncesinde kullanıyorum, işime çok yaradı…”

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4) Powersystem L-Carnitine 3600 Mg 20 Ampul

Powersystem L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 142 TL

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,10 TL

Servis Başına Karnitin: 180 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ampullerle kolay kullanım imkanı.

Eşsiz carnipure formülüne sahip olması.

Ham madde kalitesinin yüksek olması.

Tüketici Yorumları

“Senelerdir vazgeçilmezim…”

“Yeni başladığım spor serüvenimde 3 aydır kullandığım bir ürün, faydasını görüyorum…”

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3) Multipower L-Carnitine Liquid Forte 1800 Mg 20 Ampul

Multipower L-Carnitine Liquid Forte Özellikleri

Fiyat: 145 TL

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,25 TL

Servis Başına Karnitin: 1800 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Alman kalitesi ile birlikte, eşsiz Carnipure formülüne sahip olması.

Hem kolay taşınabilir, hem de kolay kullanılabilir olması.

Yağ yakımına güçlü bir destek sağlaması.

Yağın enerji kaynağı olarak kullanımına yardımcı saf l-karnitin içeriğine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Ürünü daha 10 gündür kullanıyorum ancak etkisini şimdiden hissetmeye başladım…”

“Pilates yaparken daha geç yorulmamı sağlıyor…”

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2) Hardline Thermo L-Carnitine Sıvı 1000 Ml

Hardline Thermo L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 1000 ml

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 2,70 TL

Servis Başına Karnitin: 2000 mg

Karnitin Dışında İçeriğinde Olanlar: 100 mg kafein içeriği

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Tek serviste 2000 mg l-carnitine ile birlikte 100 mg kafein içermesi sayesinde; hem yağ yakımına destek olup hem enerji vererek performansı arttırmaya destek olması.

Aspartam içermemesi.

Sıvı formu sayesinde hızlı emilime sahip olması. Dolayısıyla etkisini de hızlı göstermesi.

Tüketici Yorumları

“Ürün gerçekten yağ yakımı için çok güzel bir destek…”

“Antrenman öncesi kullanmalısınız, çok faydalı oluyor…”

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1) Scitec L-Carnitine 3000 Mg 12 Ampul

Scitec L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 6,58

Servis Başına L-Carnitine: 3000 mg

L-Carnitine Dışında İçeriğinde Olanlar: Kolin

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Her servisinde 3000 mg l-carnitine ve 82.5 mg kolin bulunması.

Vücutta bulunan yağın enerjiye dönüşümünü sağlayan l-carnitine dozunun oldukça yüksek olması.

Kolin sayesinde lipid metabolizmasına katkı sağlaması.

Tüketici Yorumları

“Piyasadaki en iyi l-carnitine…”

“Bu marka hakettiği değeri zamanla görecektir…”

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