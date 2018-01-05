FAZLA KİLOLAR SAKATLANMA NEDENİ





Sırt ağrılarının tek nedeni oturarak çalışman olmayabilir: Obesity’de yayımlanan bir araştırma, beden kitle indeksi 35’in üzerinde olanların günlük hayatındaki basit aktiviteler sırasında yaralanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmış.

Araştırmaya göre normal kilodaki kişiler spor kaynaklı sakatlıklar geçirirken, obezite problemi olanlar ev temizliği ya da merdiven çıkma gibi basit aktiviteler nedeniyle sakatlanabiliyor. Fazla kilolu kadınlarda en sık rastlanan şikâyetler ise alt bacak, sırt ve bel ağrıları.

Araştırmaya katılan en yüksek beden kitle indeksi değerlerine (40 üzeri) sahip kadınların yaklaşık yüzde 17’si, geçtiğimiz yıl ciddi bir fiziksel rahatsızlık geçirdiğini söylemiş. Fazla kilolarına bir an önce veda etmek için tek yapman gereken şeyse karar vermek. İnan bize, gerisi kendiliğinden gelecek!

