FAZLA İÇ ÇEKMENİN 3 NEDENİ

Ortalama olarak bir insan saatte 12 defa iç çekiyor. Gerçekte ise tüm memeliler iç çekiyor.

UCLA’dan Nörobiyoloji Profesörü Jack Feldman’ın iç çekmeye dair sunduğu bilgiler bunlar. Kendisi, bugünlerde iç çekmek üzerine yeni çalışmalarda bulunuyor.

Feldman’ın araştırmaları, iç çekmenin akciğer fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için önemli olduğunu gösteriyor. Bazı diğer uzmanlar ise, iç çekmeyi stres azaltılması, düş kırıklığı, hasret ve diğer bazı duygular ile ilişkilendiriyor. Peki nedir bu iç çekme meselesi? Daha fazla iç çekmene yol açan nedenler hangileri?

İç çekmek, canlı kalmanı sağlıyor

Feldman, “Her iç çekme, normal bir nefes ile başlıyor; fakat ardından bir nefes daha ekliyorsun.” diyor. Gün içerisinde de bu çifte nefesler belirli aralıklarla düzenli bir şekilde oluşuyor. Neden mi? Akciğerlerinde yüz milyonlarca alveol bulunuyor. Her nefes alışında bu ufacık balonlar şişiyor. Alveoller, kanın oksijenlenmesinden sorumlular. Kalbin, sonrasında bu kanı alarak bütün vücuduna dağıtıyor. Bu minik baloncuklar arada bir sönebiliyor. Söndüklerinde ise, tekrar şişirilmeye çalışılmaları, tıpkı sulu bir balonun içerisine hava üfleme gibi oluyor. İç çekmek yolu ile akciğerlerine fazladan hava alarak, bu sönmüş alveolleri tekrar açmaya çalışıyorsun. Eğer iç çekme olmasaydı, bu sönük baloncuklar, kanına yeterli miktarda oksijen karışamayana kadar birikirdi. Hatta, Feldman’a göre bu durum seni öldürebilirdi bile!