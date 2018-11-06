FAZLA EGZERSİZ, YAĞ YAKIMINI DURDURUR MU?





Düzenli olarak egzersiz yapıyor ancak yağ oranını düşüremiyor musun?

Okurumuz Seren soruyor: “26 yaşındayım, 1.73 boyunda ve 60 kg civarındayım. Her gün yoğun egzersiz yapıyor ve yediklerime dikkat ediyorum. Başlarda yağdan kilo verdim ama son üç aydır yağ oranımda artış var maalesef (yüzde 26 civarı). Neyi yanlış yapıyor olabilirim?”

Elbette elimde başlangıç verilerin, yağ-kas ölçüm sonuçların, genel kan ve hormon testlerin olsa çok daha net cevap verebilirdim. Ama dediklerinden yola çıkacak olursak; öncelikle her gün egzersiz yapmanın sağlıklı olmadığını belirtmek isterim. Ben birlikte çalıştığım profesyonel sporcuları bile haftanın belirli günleri mutlaka dinlendiriyorum. Vücudun egzersiz kadar toparlanmaya da ihtiyacı var. Bu toparlanma da dinlenme anında gerçekleşiyor. Tahminimce takip ettiğin beslenme planı düşük kalorili ya da hatalı. Uzun süre düşük kalorili yapılan diyetlere yoğun egzersiz de eklenince, vücut overtraining (sürantrenman) dediğimiz travmayı yaşayabilir.

Eğer stres, aşırı egzersiz yapmak, egzersizler arasına kısa dinlenme periyotları vermek ve uzun süreli düşük kalorili beslenmek gibi faktörlerin en az ikisi sende varsa; haftada iki gün dinlenmeni, beslenme planını bir beslenme uzmanı ile tekrar gözden geçirmeni ve stresten uzak durmanı önerebilirim.

-Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı



