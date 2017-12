FAZIL SAY’DAN UNUTULMAZ ŞAİRLERİN ANISINA: GÜZ ŞARKILARI….

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın; unutulmaz şairler Nâzım Hikmet, Can Yücel, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Behçet Aysan, Ahmed Arif, Attila İlhan’ın unutulmaz şiirlerini bestelediği… Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün eşsiz ses tonu ve etkileyici yorumuyla dinleyenlerde her parçada farklı bir tat bıraktığı… Piyanist Ece Dağıstan’ın şarkı dolu tuşesi ile piyanodan tüm güz renklerini çıkartabilen müthiş yorumuyla fark yarattığı “Güz Şarkıları” albümü, Ada Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Nâzım Hikmet, Can Yücel, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Behçet Aysan, Ahmed Arif, Attila İlhan gibi ünlü şairlerin, Fazıl Say tarafından bestelenen şiirleri “Güz Şarkıları” adlı albümle 7 Aralık’ta raflardaki yerini aldı. Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün solist olarak yer aldığı ve piyanist Ece Dağıstan’ın piyano partisini çaldığı “Güz Şarkıları” albümü, dinleyicileri sonbahar tadında bir müzik ziyafetine davet ediyor.

Fazıl Say’ın, “Bugüne kadar yaptığım şarkı albümlerim arasında, hem Türkiye’de hem dünyada en sevileninin “Güz Şarkıları” olacağını hissediyorum.” dediği albümün solisti Güvenç Dağüstün, eşsiz ses tonu ve etkileyici yorumu ile dikkat çekiyor. Şan tekniği açısından bir hayli zor olan şarkılar, Dağüstün’ün müthiş yorumuyla her parçada dinleyenlere farklı bir tat bırakıyor. Kendi şarkı albümleri içinde, ilk kez piyano partisini kendi çalmayan Fazıl Say; bu albümde, şarkıları piyanoda büyüleyici yorumuyla beğeni toplayan Ece Dağıstan’a emanet ediyor. Fazıl Say, Dağıstan’ı; “Şarkı dolu tuşesi ile piyanodan tüm güz renklerini çıkartabilen, muazzam yaratıcı bir yorumcu.” diye anlatıyor.

Sonbaharın melankolik renklerinin ve dokusunun sarmaladığı, her biri farklı tarz ve konudaki sekiz şarkıdan oluşan “Güz Şarkıları”; içindeki Doğu-Batı sentezi, Türk musikisi, caz, kabare müziği, nostaljik melodileri ve herkes için akılda kalıcı sözleri ile dinleyenlere müthiş bir renk sunuyor.

Müziklerin bir resim gibi oluştuğu “Güz Şarkıları”nda; kimi zaman kanun ve kemençe bir caz “jam-session” içindeki doğallığı ile duyulurken, kimi zaman da dinleyenler “duduk” ile Ahmed Arif’in Doğu Anadolusuna bir yolculuğa çıkıyor. Bu albümde, bas, davul ve saksafon ile iyi bir caz yorumu duymak, nefesli ve yaylı sazlarda ise klasik müzikçilerin dünya seviyesindeki yorumlarını dinlemek mümkün.

Fazıl Say bestelerinin, Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan tarafından yorumlandığı “Güz Şarkıları” albümü; Fazıl Say ve Bülent Forta yapımcılığında, Ada Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde.