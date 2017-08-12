FAYDALARINI GÖREBİLMEK İÇİN NE KADAR EGZERSİZ YAPMALISIN?

İyi haber şu: Günde 1 saat egzersiz yapmana gerek yok.

Daha iyi bir mental sağlıktan uzun yaşama kadar, egzersizin faydaları sonsuza kadar uzanıyor gibi duruyor. Fakat ne kadar egzersiz yapman gerektiğine dair ortalıkta bu kadar fazla bilgi dolaşırken, gerçekte ne kadar egzersiz yapmanın yeterli olabileceğini kestirebilmek de bir hayli güç. Hatta çoğu insan “ne kadar fazla o kadar iyi” düşüncesini benimsiyor.

Harvard Medical School’daki Institute of Lifestyle Medicine’ın kurucusu ve direktörü Dr. Edward Phillips, “Sağlık faydalarını görebilmek için sandığından daha az egzersiz yapman yeterli olacaktır.” diyor.

“İnsanlar genellikle haftanın 5 günü 30’ar dakika egzersiz yapmaları gerektiğini duyuyorlar. Eğer bunu yaparsan, sözü edilen sağlık faydalarının %85’ini görürsün. Ancak, bunu yapmadığın, ya da bir seferde yaptığın taktirde bunun ya hep ya hiç meselesi olacağına dair bir yanlış anlaşılma mevcut.”

Phillips, orta seviyeli egzersizlerin faydalarının da altını çiziyor. Yani, uzun koşularla ya da spinning dersleriyle haftanın beş günü kendini perişan edercesine egzersiz yapmana gerek olmadığını belirtiyor.

Birçok insan, faydalarını görebilmek için nefesi tükenene kadar egzersiz yapmaları gerektiğini düşünse de durum aslında sanıldığı gibi değil.

Fitness hedeflerin, hastalık risklerini azaltmanın çok daha ötesini kapsıyor olabilir. Fakat amacın genel olarak sağlığını koruma altına almaksa, hangi hastalık riskini azaltmak için ne kadar egzersiz yapman gerektiğini öğrenmen önemli.