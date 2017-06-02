FARKLI YÖNE UZAYAN SAÇLARI DİZGİNLEMENİN KOLAY YOLU





Güzellik yazarı Ali Finney, New York’taki Sally Hershberger salonunda saçını kestirirken Dove Saç Stilisti Mark Townsend’den öğrendiklerini bizlerle paylaşıyor.

“Yön değiştirmemekte inat eden saçları, saç fırçası yerine maskara fırçası kullanarak kurut. Kılları küçük olduğundan, saçların düz kalması için daha fazla gerilim sağlar. Ters yöndeki saç tellerini kurutmayı sona sakla (bu bölgenin yüzde 80’inin kurumuş olması gerekiyor) ve fırçayı saçların dibine sabitleyerek istediğin yöne doğru it. Bu hareketi saç tamamen kuruyana ve kabarıklığı sönene kadar tekrarla.”

SARIŞIN DEVRİ

British Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, iş hayatındaki CEO’ların yüzde 48’inin sarışın olduğunu (diğer saç renklerinden daha fazla) saptadı. Çalışmanın yazarı Sosyal Psikolog Dr. Jennifer Berdahl, “Bunun açık saç renginin yumuşaklık ve feminenlikle ilişkilendirilmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Sarışınlar sert tavırlar sergilese dahi bu, diğerlerine oranla daha kabul edilebilir görülüyor” diyor. Kadınlarla ilgili tüm bu klişeleri yıkmak için daha çok yolumuz var belli ki. Yine de, saç rengi ne olursa olsun kadınları lider pozisyonunda daha sık görmek sevindirici.

