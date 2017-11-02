FARKLI BİR KARDİYO DENEYİMİ… YERİNDE DURAMAYACAKSIN: JUNGLE CHALLENGE





Geçtiğimiz haftalarda Hillside Etiler’de Kulüp Müdürü Alkan Şeker ile röportaj gerçekleştirdik. Şeker bize, ilhamını vahşi doğadan alan ve kardiyo deneyimine yeni bir bakış açısı kazandıran grup egzersizi Jungle Challenge’i anlatıyor.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1995 yılında spor sektörüne girdim. Birçok spor kulübünde yönetici olarak görev yaptım. 2011 yılından beri ise Hillside City Club’da Kulüp Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Jungle Challenge’dan biraz bahseder misiniz?

JUNGLE Challenge ilhamını vahşi doğadan alarak yüksek temposu ile kardiyo deneyimine yenilikçi bir bakış açısı getiren bir grup egzersizi. Bu egzersizi oluşturan hareketler, hayvanların vahşi yaşama uyum sağlamak ve var olmak için geliştirdiği özelliklerinden esinleniyor. Motivasyonu her zaman zirvede tutacak bir temposu var, öyle ki ders sonunda “iyi hissetmek” garanti. Yaparken eğlendirirken diğer taraftan yüksek temposu ile de etkili ve sıkı bir antrenman metodu. JUNGLE Challenge® dersinde çitanın hızına, timsahın kuvvetine, gorilin gücüne, bufalonun sağlamlığına ya da leoparın esnekliğine erişmek için yaratılmış hareketler belirli setler halinde tekrarlanıyor.

Jungle Challenge yaratma fikri nasıl ortaya çıktı ?

Hillside City Club olarak, JUNGLE Challenge®’ı uzun yılların getirdiği tecrübe ve binlerce üyenin deneyimine ortak olmanın kattığı vizyon ile yarattık. Trendleri yakından takip ettiğimizden dolayı, son dönemde vücut ağırlığının kullanıldığı Functional Training ve kısa sürede etkili sonuçlar veren High-Intensity Interval Training’in yükselen trendler arasında olduğunu elbette ki biliyorduk. Biz de bu tekniklerle yapılan motivasyonu yüksek eğlenceli bir ders arayışı içine girdik. Ekip olarak doğanın önemi ve öğrettikleri konusunda da bilincimiz bir hayli yüksek, herkesin de bu konuyla ilgisi artan bir ilgisi var. Biz de tüm bu trendleri birleştiren bir ders yaratmak istedik ve ortaya JUNGLE Challenge® çıktı.

Bu farklı antrenmanı yapan üyelerinizden nasıl geri dönüş aldınız?

Antrenman bir motivasyondur. Yıllarca bu motivasyonu sağlamak için çeşitli markalar farklı farklı uygulamalar yarattı. JUNGLE Challenge® için görselin egzersizle birleştirildiği farklı, ezber bozan bir egzersiz motivasyonu diyebiliriz. Bu motivasyonla birlikte derse katılanların yorumları, ders esnasında hiçbir şey düşünmedikleri ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları yönünde oluyor. Ders ile aldığımız yorumların en başında ise, dersin dışarıdan bakıldığı zaman zor görünmesi fakat yapıldığı zaman hem eğlenceli hem de etkili bir antrenman olduğu şeklinde.

Bundan sonraki zamanlarda da bu tür farklı aktiviteleri Hillside ile birlikte insanlarla tanıştırmayı düşünüyor musunuz?

Hillside City Club olarak daha önce dünyada ses getiren egzersiz akımlarının Türkiye’deki ilk temsilcisi olduk. JUNGLE Challenge® ile de kendi yarattığımız egzersizi dünyayla tanıştırarak bir ilke imza attık. Bundan sonraki dönemde de spor akımlarının Türkiye’deki öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bu yolda ilerlerken sporseverlere elbette ki sürprizlerimiz olacak.

2018 için Hillside olarak farklı projeleriniz olacak mı?

Haziran ayında düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 260 bin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan, spor ve sağlıklı yaşam dünyasının en önemli fuarı RiminiWellness’da adımızdan sıkça söz ettirdik. İtalya’dan Macaristan’a, Polonya’dan, Almanya ve Hollanda’ya birçok eğitmen dersin sertifikasını almak üzere başvuruda bulundu. Buna paralel olarak da yurt dışındaki spor kulüplerinde JUNGLE Challenge® workshopları hazırlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Hillside City Club Etiler’de ise heyecan verici sürprizlerimiz olacak.

Artık spor severlerin spor salonlarından beklentileri farklılaştı mı? Bu açıdan Hillside neler yapıyor?

Artık spor tutkunları, spor yapma motivasyonunu artıracak, ilgi çekici ve görselliğe sahip egzersiz arayışında. Biz de binlerce üyenin spor deneyimine ortak olmanın kattığı tecrübeyle tam olarak bu arayışı karşılayabilecek bir egzersiz olan JUNGLE Challenge®’ı yarattık. Böylece misafirlerimize hikayesi, etkili tekniği, egzersiz dinamizmine uygun tekno – rock fusion müzikleri ve görsel olarak ders ile bütünleşen video görüntüleri ile motivasyonu her zaman zirvede tutacak yepyeni egzersizimizle epik bir deneyim sunuyoruz.

Uzun süredir fitness sektöründesiniz. İnsanların spor ve sağlıklı yaşamla ilgili bilinci konusunda iyiye doğru bir gidiş olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet düşünüyorum. Özellikle yeni nesil bu konuda çok daha bilinçli. Profesyonel destek almanın yanında kendileri de zaman ayırarak koşu, yürüyüş ya da yüzme gibi doğada yapılan spor türlerini hayatlarına daha çok alıyor. Hatta yeni nesilin bu konudaki ilgisi modadan teknolojiye birçok alanda kendisini gösteriyor bence.

