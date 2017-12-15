FARKLARI NEDİR? İsveç Diyeti ve Akdeniz Diyeti





Bolca protein ve sebze içeren Viking ve gladyatör yiyeceklerinin ortak noktası, yağ hücrelerini yok edebiliyor olmaları. Peki ama hangisi senin için doğru? Gel biraz inceleyelim:

EĞER DENİZ ÜRÜNLERİNİ ÇOK SEVİYORSAN

Kuzey mutfağı senin için çok uygun. Uzman Karen Collins, “Akdeniz diyeti de balık içermesine rağmen, İskandinav mutfağı deniz ürünlerinin birçok çeşidini yaygın olarak kullanır” diyor. Tüm bu yağsız protein kaynaklarının da, kilolu insanların tarzı olduğu söylenemez.

GÜNDE BEŞ PORSİYON SEBZE-MEYVE YİYEBİLİYORSAN

Akdeniz diyeti kazanır! Bol sebze içermesiyle ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları daha fazla önermesiyle bilinen Akdeniz diyeti, tam da bu özelliğiyle sana bolca sebze yediriyor. Collins, “Lezzet katmak için yeşilliklere çok az ekstra sızma zeytinyağı eklemen yeterli” diyor.

