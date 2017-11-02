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FANTEZİ SÜTYENİ BU YIL KİM SUNACAK?

| 2 Kasım 2017|  , GÜZELLİK & STİL

 


Victoria’s Secret Fashion Show’un vazgeçilmez geleneği Fantezi Sütyeni (Fantasy Bra) bu sene Dream Angels Champagne Nights koleksiyonundan ilhamla tasarlandı.

2 Milyon Dolar değerindeki Champagne Night Fantasy Bra, 18 karat altın üzerine, pırlanta, sarı safir taşı ve mavi topaz taşının görkemli karmasıyla tamamlanıyor. Mouavad tarafından tasarlanan ve yaratılan 600 karat ağırlığındaki Champagne Night Fantasy Bra 6.000 adet değerli taşın 350 saatte bir araya getirilmesi ile oluşturuldu.

İşte sorunun cevabı… Aralık Ayında Victoria’s Secret mağazalarında olacak Champagne Nights koleksiyonundan ilham alarak yaratılan Fantasy Bra, bu sene defilede Lais Ribeiro tarafından giyilecek.

Last modified: 2 Kasım 2017

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