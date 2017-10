FALA İNANMA, FALSIZ KALMA DEMİŞLER…

Fal, milattan önce 4000 yılına kadar dayanan, dünyanın en eski kültürel geleneklerinden biri. Günümüzde artık her an elimizin altında bulunan telefonlarımıza, tabletlerimize kadar girmiş vaziyette. Çok kolay ulaşılmasına rağmen önemini yitirmeyen fal, arkadaş toplantılarının olmazsa olmazı. Hala daha insanların hayatlarına heyecan katmaya devam ediyor.

NG Araştırma şirketi, falın günlük hayatımızdaki etkileri üzerine Eylül 2017’de bir kamuoyu araştırması yaptı. www.benderimki.com kamuoyu araştırma platfomunda yapılan çalışmaya, Türkiye genelini kapsayacak şekilde farklı yaş ve eğitime sahip toplamda 700 kişi katıldı. Bazı sonuçlar genel beklentileri yansıtırken, şaşırtıcı sonuçlar da elde edildi.

Araştırmaya katılanların her 10’undan 8’inin fal baktırdığı görüldü. Hatta fal baktıranlar arasında her 10 kişiden 8’inin ayda 1 defa ve her 10 kişiden 1’inin de her gün fal baktırdığı sonucu, falın günlük hayatımızda bizimle ne kadar iç içe olduğunu gösterdi.

Çıkan sonuçlara göre insanlar farklı fal çeşitlerine baktırsalar da fal baktıranların hemen hemen hepsi mutlaka kahve falı da baktırıyor. Arkadaş toplantılarında elden ele gezen fincanları bir kenara koyarsak, Tarot falı baktıranların oranının her 3 kişiden 1’i olması, Tarot’un da ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Tarot falı baktıranların yarısının mobil uygulamaları kullanarak baktırıyor olması, Tarot’un insanlar arasında bu kadar çok yayılmasında önemli bir neden olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer taraftan, mobil uygulamalara nazaran daha geleneksel yöntemlere başvuran falcılara giden katılımcıların oranının yaklaşık olarak her 10 kişiden 1’i olduğu görüldü. Falcılara giden her 4 kişiden 3’ünün her ay en az 1 defa falcılara gitmesi çıkan ilginç sonuçlar arasında. Diğer taraftan gelişen teknoloji ile belki de yavaş yavaş falcıların yerini alan ve gün geçtikçe bir yenisi çıkan mobil fal uygulamalarının ise katılımcıların yarısı tarafından kullanıldığı belirtildi. Ayrıca mobil fal uygulamalarını kullananların diğer insanlara göre daha sık fal baktırdığı görüldü. Bu da gösteriyor ki mobil uygulamalar, falın günlük hayatımızın içine daha çok girmesini sağlıyor.

Her ne kadar katılımcıların çoğu eğlence ve hobi amaçlı fal baktırdığını söylese de, insanların üzerinde yarattığı etkiye bakıldığında daha çarpıcı sonuçlar ile karşı karşıya kalındı. Katılımcıların 5’te 1’i fal baktırmanın kendilerini ruhsal olarak etkilediğini belirtti. Daha da önemlisi ruhsal olarak etkilenen bu kişiler arasında her 4 kişiden 1’i çıkan fal sonucuna göre hayatında değişiklik yapıyor. Verilen cevapların detaylarına inildiğinde falcılara gidenlerin hayatında değişiklik yapmaya daha çok yöneldiği görüldü. Bu sonuç, kişisel temasla bakılan falın insanlar üzerinde daha fazla etki oluşturduğunu gösteriyor.

Gündelik yaşantının sıradan bir etkinliği olan, hatta sakızlarda bile bulunan falın insanları hem ruhsal hem de maddi anlamda etkileyebildiği araştırma sonucunda görülmektedir. Katılımcıların her 10’undan yaklaşık 2’si mobil fal uygulamalarına 11 ile 100 TL arası ödeme yaparken, halihazırda asgari ücretin 1400 lira olduğu şu günlerde her 100 kişiden 1’i fala 400 TL’den fazla para harcıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası falını kapatırken dilek tutarken, dileklerinin gerçekleştiğini söyleyenlerin oranı ise %5 seviyesinde kalıyor. Ne demişler; fala inanma, falsız kalma!