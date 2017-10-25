FACEBOOK’TAKİ ŞU ORTAK ARKADAŞ MESELESİ!





İlişkinin uzun soluklu olmasını mı istiyorsun? Sevgilini Facebook’taki ortak arkadaşlarınızdan başkalarıyla da tanıştır. Mesela üniversitedeki ev arkadaşın ya da ofiste en iyi anlaştığın iş arkadaşın gibi.

Cornell Üniversitesi araştırmacıları 1,3 milyon Facebook kullanıcısını incelemiş. Sonuçta ortak arkadaşları daha fazla olan çiftlerin ayrılma ihtimalinin, daha geniş bir çevresi olanlara kıyasla yüzde 50 daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Çalışmanın yazarı Doktor Jon Kleinberg, “Birbirinizi hayatınızın farklı bölümlerinden kişilerle tanıştırmanız, aranızdaki bağı güçlendirir” diyor.

