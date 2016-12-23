EYVAH SPOR YAPARKEN GAZ ÇIKARIYORUM!





Hepimiz insanız sonuçta! Bunu da konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Bazen başımıza gelebilir evet, hele ki spor yaparken! Twitter’da bunun için etiket başlığı (hashtag) bile açılmış. Tam olarak şöyle: #yogafarts. Utanç verici bir yanı yok. Egzersizler sırasında böyle bir şey yaşarsan diye sana yardım etmek istiyoruz.

Ne tür spor yaparsan yap; ister kickbox, ister fitness, çoğu zaman gaz çıkarmak zorunda kalabiliyorsun. Bunun en büyük nedeni yavaş ve yoğun nefes almanla ilgili. Bu süreçte hava, sindirim bölümüne sıkışıyor ve ancak anüs yoluyla dışarı çıkabiliyor. O yüzden spor yaparken gaz çıkardığını düşünen bir tek sen değilsin, önce bundan emin ol ve korkma. Unutma! Yalnız değilsin.

KOKUNUN GEÇMESİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRSİN?

İstemsiz olarak içine düştüğün bu durumdan kurtulmak alsında yine senin elinde. Spor yapmadan önce beslenmene dikkat et. Gaz yapan yiyeceklerden ve içeceklerden uzak dur. Mesela buğday, mısır ve patatesten direkt kaçın. Brokoli, kabak, mercimek ya da karnabahar gibi sebzeleri asla yeme. Karbonatlı su içme, soda içme. Egzersizleri yaparken nefesine odaklan ve burnundan nefes alıp ağzından vermeye çalış. Böylece daha az hava yutmuş olacağın için içindeki orkestra biraz daha sessiz çalacak!

Ne dersin, aslında bundan kaçınmak o kadar da zor… Değil mi?



