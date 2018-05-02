EYVAH, SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR!





Gündelik yaşamın getirdiği stres, genetik yapı, hormonal problemler ve çevresel faktörler saç dökülme oranını büyük oranda artırıyor. Uzmanlar, saç dökülmesi problemine müdahale edilmezse, kalıcı kayıpların olabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı bir bireyde saç köklerinin düzenli olarak yenilenmeye ihtiyacı olduğundan ötürü, günde yaklaşık 100 adet saç teli dökülebiliyor. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz pek çok faktör, saçların normalden çok daha fazla dökülmesine sebep olabiliyor. Mevsim geçişleri ve ilaç kullanımı gibi sebeplere bağlı dökülmeler geçici olabilirken, özellikle genetik nedenlerden oluşan saç dökülmelerine müdahale edilmezse kalıcı kellikler oluşabiliyor.

Dökülme konusunda ciddi sinyaller aldığında bunları önemsemen gerekiyor, zira erken müdahale edilmemesi telafi edilemez saç kayıplarına yol açabiliyor. Gün içinde 100’den fazla saç teli dökülmesi yaşıyorsan, duştayken sürekli saçlarının döküldüğünü hissediyorsan ve şakak veya tepe bölgesinde seyrelmeler başladıysa mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışarak gerekli önleyici tespitleri yaptırman gerekiyor.

Evde uygulanan çözümler yeterli olmadığında…

Saç dökülmesinin önüne geçmek için birçok yöntemin denendiği bir gerçek. Sağlıklı beslenme, vitamin takviyesi ve doğru saç bakımı ile saç dökülmesi azaltılabiliyor. Ancak saç dökülmesinin geçici olmadığı ve sürekli olarak devam ettiği durumlarda ise kalıcı çözüm, medikal tedaviler oluyor.

Kalıcı çözüm var mı?

Saç dökülmesine karşı geliştirilen PRP saç tedavisi, dökülme hangi evrede olursa olsun saç köklerini güçlendiriyor. PRP saç tedavisinde, kişinin kendi vücudundan bir miktar kan alınıyor. Alınan bu kan laboratuvar ortamında plazmasına ayrıştırılıyor. Plazmalar, içindeki platelet hücreleri ile cildi ve saçı yeniliyor. Böylece saçın gelişimi için gerekli olan protein, keratin, aminoasit ve vitaminler saç köklerine enjekte ediliyor. PRP tedavisi, vücuda herhangi bir yabancı ya da kimyasal madde enjekte edilmediğinden herkes tarafından kolaylıkla yaptırılabiliyor.

PRP tedavisine dair gerçekler

Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin, saçlarının güçsüzlüğünden yakınan herkes PRP tedavisi yaptırabiliyor. Birkaç seans gerçekleşen PRP tedavileriyle doğal gençleşme ve yenilenme sağlanmış oluyor. Tedavinin ilk seans uygulamasından sonra kafa derisi ihtiyacı olan neme ulaşıyor. Bu sayede zarar gölmüş ve dökülmek üzere olan saç kökleri yeniden canlanıyor ve sağlıklı bir hal alıyor. Birkaç seans sonucunda saç dökülmesi neredeyse sıfıra inerken, yapılan son PRP işlemi ile dökülme görülen bölgelerde yeni saçların oluşumu gözlemlenebiliyor.

PRP tedavisi ile saç dökülmesinin kalıcı olarak önlenebiliyor ve saç için gerekli olan kolajen oluşumu arttırılarak, saçların ömür boyu sağlıklı olması sağlanıyor.

Kaynak: Estetica



