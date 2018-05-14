EYVAH, ELLERİM TİTRİYOR!





Ellerinin titremesinden mi şikayetçisin? Nedeninin ne olabileceğini öğrenmek için, haberimize davetlisin.

Korkma, titreyen eller Parkinson belirtisi olmak zorunda değil. Yorgunluk, stres, aşırı egzersiz veya nikotin de titremeye neden olabiliyor. Ancak bir nedeni bilinmeyen, genellikle başka nörolojik bulgu olmayan ve toplumda sıkça görülen bir titreme tipi var. Buna “esansiyel tremor” adı veriliyor ve hafifletici ilaçlar bulunuyor. Titremeyi tamamen kesen bir tedavi yok; ancak fazla kafein ve stresi hayatından çıkararak durumu biraz daha kontrol altına alabilirsin.

Tiroid hastalıkları, şeker düşmesi, vitamin eksiklikleri gibi sistemik ve metabolik hastalıklarının da el titremelerine neden olabileceğini de unutma. Nöroloğuna danışmanda da fayda var.

Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

