ÇİFT TERAPİSİNE GİTMEDEN ÖNCE YAPMAN GEREKENLER





Uzun zamandan beri evliliğinde sorunlar yaşıyorsun ve kişisel olarak yapacağın neredeyse hiçbir şey kalmadı. Haklısın, zor iş. Eşinin de bu durumda bir katkısı yoksa hakeme ihtiyacın var. Üçüncü bir şahsın size yardımcı olması şart. Tabii ki profesyonel anlamda.

Bir ilişki daha çöpe mi gidiyor? Üstelik bu senin evliliğin! O zaman alarmı çalma zamanı! Tüm çabana rağmen kurtaramayacağını sandığın bir ilişkide boğulup imdat çığlıkları atıyorsan, mutlaka bir uzmana / ilişki terapistine ya da evlilik danışmanına gitmen şart. Peki bunun için öncelikle yapman gereken neler, hiç düşündün mü? Danışmanı bulmakla iş bitmiyor. Henüz yolun başndasın madem, bu 6 maddeyi göz önünde bulundur. Sana yardımcı olacağına eminiz.

Bu arada şunu unutma, her terapinin ilişkini kurtaracağını düşünme! Her zaman işler istediğin gibi gitmeyebiliyor, bunu hesaba katmayı sakın ama sakın unutma…

Terapilerin başarıyla sonuçlanabilmesi için işte yapman gerekenler…

1- Başlamadan önce ilişkinde giden sorunları derinlemesine düşün

Öncelikle bu evliliği, en acısız, en risksiz nasıl kurtarabilirsin, onun yolunu bul. İçinin rahat olmasını sağla. Bu sürecin zor olacağını kabullen ve başlarken olumsuzluklarla karşılaşabileceğin için psikolojik önlemini al.

2- Çok fazla bekleme

Bazı çiftler altı yıl bekledikten sonra terapiye gitme kararı alabiliyor. Bu, inanılmaz uzun bir süre. “Hala denemeye değer” düşüncesi güzel ama bekleme süresi çok fazla. Yıpranmışlıkların daha fazla olduğunu hesaba katmak gerek. O yüzden ne kadar erken terapiste giderseniz birlikte, o kadar iyi.



3. Kendini güvende hissedebileceğin bir terapist bul

Bunun için iyi bir araştırma yapman lazım. Birkaç denemen olabilir. Üç ya da dördüyle görüş sonra kararını ver; hangisi senin ve eşin için daha iyi olabilir?

4- Dostlarınla arana mesafe koy

Bunu negatif anlamda söylemiyoruz elbette. Ama arkadaşlarına özel hayatınızın mahremiyetini fark ettirmen lazım. Desteklerini almayı unutma ama sana ve ilişkine karışmalarını engelle. Unutma, eşinden ayrılmak ya da ayrılmamak onların kararı değil, senin kararın olacak.

5- Terapistine ayrılıp ayrılmayacağını söyle

Bu ilişkiye son vermek istiyorsan bunu terapistine söyle. Bu, terapinin başarısız olduğu anlamına gelmez, senin kararının netliğini ortaya koyar. Değişimlerin başarısına işarettir. Böylelikle ilişkine son verip kendini iyleştirip yeni ilişklere yelken açman daha kolaylaşır.

6- Yüzde 99 ilişkini bitirmek istiyorsan da terapiye gidebilirsin; BU NORMAL BİR ŞEY

Boşanmak için çok zamanın olacak. Yeni olasılıklara açık olman gerekiyor. Sen bir risk aldın bunu unutma, pozitifliğini kaybetme ve yeniliklere açık ol.

*** Romantik ilişkiler, paraşütle atlamak gibidir! Havada paraşütünle asılı kalıp sallanıyorsun uzun bir süre. Yapabileceğin çok şey var ama kendini bu düşüşlere hazırlıklı kılmalısın. Sonra da uçaktan atlayıp tüm güvenliğini sağlamalısın. Evet kabul edelim, istemediğin bir durumsa pek de eğlenceli değil, Paraşütü açmakta tereddüt yaşaman doğal. İşte bu yüzden kendine şu soruyu sor: “Gerçekten uçmak istiyor muyum?” Eğer cevabın evetse, vakit kaybetme. Derin bir nefes al ve uçaktan atla. Gerçekten bir şey kaybetmeyeceksin.



