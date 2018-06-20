EVİNİ DÖNÜŞTÜR





Aşağıdaki ekolojik ve sağlıklı ürünlerle evini tazeleyebilirsin.

Temizle

Yüzde 98’i doğada çözünen, doğa dostu ürünleriyle bilinen Frosch’un deniz mineralli sıvı çamaşır deterjanı, koruyucu ve renklendirici içermiyor. 41,25 TL; Migros mağazalarında

Süngerini değiştir

Sonett ekolojik bulaşık süngerleri, selüloz, kenevir elyafı ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretiliyor. Üstelik dokununca verdiği his çok hoş. İkili paket, 22,50 TL; ekoorganik.com

İlham al

Erkan Şamcı’nın kaleme aldığı Ekolojik Temizliğin Kitabı, doğal uygulamalarla evde nasıl sağlıklı temizlik yapabileceğini anlatıyor. 13 TL; Hayat Yayıncılık

Havalandır

Süper sessiz çalışan Dyson AM11 PureCool hava temizleyici, havada bulunan 0,1 mikron boyutundaki alerjenleri ve hava kirliliğine yol açan partikülleri yüzde 99,95 oranında temizliyor. 2.499 TL; yetkili satış noktalarında

Cama geç

BPA’sız plastiklerin de aslında sağlığa bazı zararları olduğu ortaya çıktıktan sonra gözler yine en güvenli saklama materyali olan cama döndü. Evde içme suyunu en sağlıklı şekilde saklamak için cam damacanaları tercih et. 1,5 litrelik damacana, 70 TL; pasabahcemagazalari.com

Kendi otlarını yetiştir

Kendi mahsulünü yetiştirerek hem tasarruf yapabilir hem de otlarını taze taze tüketebilirsin. Fesleğen ve biberiye gibi otları evde yetiştirmek gerçekten çok kolay. Miracle 250 adet fesleğen tohumu, 4,90 TL, e-fidancim.com

