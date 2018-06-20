EVİNİ DÖNÜŞTÜR

Aşağıdaki ekolojik ve sağlıklı ürünlerle evini tazeleyebilirsin.
Temizle
Yüzde 98’i doğada çözünen, doğa dostu ürünleriyle bilinen Frosch’un deniz mineralli sıvı çamaşır deterjanı, koruyucu ve renklendirici içermiyor. 41,25 TL; Migros mağazalarında
Süngerini değiştir
Sonett ekolojik bulaşık süngerleri, selüloz, kenevir elyafı ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretiliyor. Üstelik dokununca verdiği his çok hoş. İkili paket, 22,50 TL; ekoorganik.com
İlham al
Erkan Şamcı’nın kaleme aldığı Ekolojik Temizliğin Kitabı, doğal uygulamalarla evde nasıl sağlıklı temizlik yapabileceğini anlatıyor. 13 TL; Hayat Yayıncılık
Havalandır
Süper sessiz çalışan Dyson AM11 PureCool hava temizleyici, havada bulunan 0,1 mikron boyutundaki alerjenleri ve hava kirliliğine yol açan partikülleri yüzde 99,95 oranında temizliyor. 2.499 TL; yetkili satış noktalarında
Cama geç
BPA’sız plastiklerin de aslında sağlığa bazı zararları olduğu ortaya çıktıktan sonra gözler yine en güvenli saklama materyali olan cama döndü. Evde içme suyunu en sağlıklı şekilde saklamak için cam damacanaları tercih et. 1,5 litrelik damacana, 70 TL; pasabahcemagazalari.com
Kendi otlarını yetiştir
Kendi mahsulünü yetiştirerek hem tasarruf yapabilir hem de otlarını taze taze tüketebilirsin. Fesleğen ve biberiye gibi otları evde yetiştirmek gerçekten çok kolay. Miracle 250 adet fesleğen tohumu, 4,90 TL, e-fidancim.com