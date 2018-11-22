EVDEN ÇIKARKEN ATKINI UNUTMA!





Kış mevsimi ve soğuk havalar birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, soğuk ve rüzgârlı havanın yüz felcini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Kış mevsiminde dışarı çıkarken atkı ve şapka takılmalı, ıslak ve nemli saçla dışarı çıkılmamalı” açıklamasında bulundu.

Yüz felcinin soğuk ve rüzgâra maruz kaldıktan sonra çoğu zaman kulak arkasında bir ağrıyı takip ederek ortaya çıktığını Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Birkaç gün içinde bulgular giderek ilerler. Yüzün mimik hareketleri istendiği gibi yapılamaz, göz kapakları kapanamaz, dudak kenarı düşer ve alın da kırıştırılamaz. En çarpıcı bulgu hastanın yüz felci tarafındaki göz kapağını kapatamaması ve aralık kalmasıdır” dedi.

Yüz felcinin belirtileri

Yüzün mimik hareketlerinin istendiği gibi yapılamaması ve göz kapağının kapatılamaması bulgularının yüz felci tanısı için yeterli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü,

“Herhangi bir his kaybı yoktur. Bazı hastalarda tat duyusunda azalma, seslere karşı aşırı hassasiyet oluşabilir. Göz kapatamamaya bağlı olarak gözün kornea tabakası zarar görebilir. Bu nedenle hastalık düzelinceye kadar hastanın aralık kalan gözünü geceleri yatmadan önce bandajla kapatması önerilir. 4-6 hafta içinde çoğu zaman tamamen düzelen bu hastalara kortizon tedavisi uygulanmalı.”

Sokağa çıkarken atkı ve şapka takılmalı

Bilinenin aksine sakız çiğnemenin tedaviye olumlu bir etkisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Yüz felcinin oluşumunu önlemek için özellikle kış aylarında dışarı çıkarken atkı veya şapka takılması, rüzgâra maruz kalmamak için otomobil kullananların camlarını açmaması çok önemli” dedi.

