EVDE SOKAK LEZZETİ





Közlenmiş mısır sever misin? Biz de bayılıyoruz! Çok sevdiğimiz bu sokak ve mangal le zzetine ufak dokunuşlar yaparak, hem besleyici değerini yükseltebilir hem de enfes tatlar elde edebilirsin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI + TARÇIN + LİMON KABUĞU

Mısırın doğal tatlılığını ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bütün gün dışarıda maruz kaldığın serbest radikallerle savaşıyor.

ZEYTİNYAĞI + KEKİK

Zeytinyağı sayesinde hem sağlıklı yağ içeriyor, hem de tamamen vegan, enfes bir lezzet. Artı olarak protein, lif ve B vitamini deposu.

ZEYTİNYAĞI + ACI PUL BİBER

Pul biberin içindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmanı hızlandırıyor. Birazcık acıdan kimseye zarar gelmez!

Kaynak: WH Danışma Kurulu üyesi Diyetisyen Keri Glassman

