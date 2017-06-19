EVDE KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİN 6 KARDİYO HAREKETİ







50 saniyede evinde muhteşem bir kardiyo yapmaya ne dersin? O zaman bu video tam sana göre! Konforunu bozmana çok da gerek yok. Sadece hop oturup hop kalkacaksın o kadar.

10 saniyelik molalar ve 4 defa bu hareketleri yap her gün! Ritmi yakala, melodiyi tuttur, hareketleri doğru takip et, 4 defa diyoruz, tam 4 defa hareketleri tekrarla! Ne kadar hızlı yaparsan o kadar telemeye müsaitsin, unutma! İhtiyacın olan iyi bir kardiyo ve bu hareketler tam sana göre! Ağırlık yok, sadece bacaklar, kollar ve mat. Hadi harekete geç…



