EVDE FORMA GİRERKEN DİKKAT!





Evde bilinçsiz yapılan spor omurgaya zarar verebilir.

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çoğumuz hızla kilo verme isteğine kendimizi kaptırmış durumdayız. Ancak Dr. Çağatay Öztürk, evde bilinçsiz yapılan sporun omurgaya zarar verebileceğinin altını çiziyor. Omurganın rotasyon yapmaması gereken bir organ olduğunu belirten Öztürk, “Yanlış bir hareket kalıcı hasar bırakabilir. Karın içi basıncı artırıcı hareketler yapmak ve yerden ağır bir şey kaldırmak omurgayı olumsuz etkiliyor. Özellikle son dönemde çok tercih edilen pilatesin uzman kontrolünde yapılması büyük önem taşıyor” diyor.

