EVDE AVOKADOLU POŞE YUMURTA YAPMANIN PÜF NOKTALARI





Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşların sunabileceğin en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Şef Sezgin Can, yapımının püf noktalarını anlatıyor.

Malzemeler;

1 dilim köy ekmeği,

20 gram krem peynir,

1 adet avokado,

2 adet yumurta,

10 gram frenk soğan,

30 gram domates,

1 çorba kaşığı sirke,

1 tutam tuz

Yapılışı;

Öncelikle 1 adet ısıtılmış köy ekmeği üzerine krem peyniri sürülür. Sonrasında özellikle yumuşak olmasına dikkat ettiğimiz avokado köy ekmeğinin üzerine eklenir. Sirkeli su içerisinde kırarak pişirdiğimiz yumurtaları da hazırladığımız ekmeğin üstüne ekleriz. Süsleme için domatesler küp haline getirilir. Hazırladığımız domatesleri frenk soğanla ile birlikte serpiştirerek ekmeğimizin üzerine ekleyerek avokadolu poşe yumurtamız hazır hale gelir. Lezzet açısından sıcak servis yapman önerilir.

Avokadonun püf noktaları

Avokadoyu alırken yumuşak ve olgun olmasına özellikle dikkat et. Sert avokado henüz olgunlaşmamıştır.

yumuşak ve olgun olmasına özellikle dikkat et. Sert henüz olgunlaşmamıştır. Avokado kıvamında yumuşaklığa gelince tüketilmelidir.

Yumuşamış avokado oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Çok yumuşamış avokadoları alma,bu meyvenin fazla olgunlaştığını ve bozulduğunu gösterir.

Avokado olgunlaşmaya ve çürümeye genelde tepe kısmında başlar, meyvenizin tepe kısmını da kontrol etmeyi unutmayın. Olgun avokadonun sapını çıkardığımızda, sapın altındaki kısım yeşil renkli olmalıdır.

Avokadonun olgunlaştığını anlamanın en iyi yolu meyveyi avucunun içine alıp, parmak uçlarını bastırmadan meyveyi nazikçe sıkmaktır. Eğer meyve bu basınca cevap veriyorsa meyvemiz olgunlaşmıştır diyebiliriz. Eğer fazla yumuşamışsa avokadon da fazla olgunlaşmış olabilir.

Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisin. Yumurtayı eline alıp içini salladığında içi sallanmıyorsa bu yumurtanın taze olduğunun işaretidir.



