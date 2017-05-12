EVCİL DOSTUNLA SAĞLIKLI BİR HAYAT





Muhtemelen biliyorsun ama kararsızsan yine de hatırlatalım: Evcil hayvan sahiplenmek* sağlığına iyi geliyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, minik dostlarımızın sağlığına olan pozitif etkilerini sıralıyor:



DAHA AZ STRES: Köpeğinle ya da kedinle zaman geçirmek iyi hissetmeni sağlıyor; üstelik diğer insanlarla bağ kurmana da yardımcı oluyor. Mutlu olduğun zamansa kan basıncın ve stres hormonu seviyen düşüyor.

SAĞLIKLI BİR KALP: Köpek sahibiysen, köpeği olmayan insanlara göre daha fazla yürüyorsun; bu da daha düşük kan basıncına sahip olduğun anlamına geliyor! Ayrıca, evcil hayvanı olup kalp krizinden kurtulan ve anormal kalp ritmi problemi olan kişilerin, aynı kalp problemlerine sahip fakat evcil hayvanı olmayan insanlara göre daha uzun yaşadıklarını gösteren çalışmalar mevcut.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ BEBEK: Bir çalışma, hayvan besleyen ailelerin bebeklerinin alerji ve astıma yakalanma ihtimalinin daha düşük olabileceğini gösteriyor. Bir başka çalışmada da, köpek veya kedi bulunan evdeki bebeklerin, hayvan bulunmayan evlerdekilere kıyasla ilk yıllarında daha az soğuk algınlığı ve kulak enfeksiyonu yaşadığı belirtiliyor.

*Evcil hayvan satın almak yerine engelli ve sahipsiz olanlara öncelik ver; bunun için barınakları ziyaret edebilirsin.

