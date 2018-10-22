EV YEMEĞİ GİBİSİ YOK





Ev yemeği tüketmenin faydalarını açıklıyoruz.

Araştırmalar ev yemeklerinin vücut yağ oranı, kolesterol ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösteriyor. İngiltere’de yaklaşık 12 bin kişiyle yapılan çalışmada, öğünlerinde ev yemeği yiyen kişilerin dışarıda yiyenlere kıyasla daha sağlıklı beden kitle indeksine sahip oldukları saptanmış. Peki, bu nasıl olabiliyor? Uzmanlara göre evde yemek hazırladığımızda daha çok sebze ve meyve ağırlıklı seçimler yapıyoruz. Bu da en sağlıklı diyetlerden biri kabul edilen Akdeniz diyetine yakın beslenmemizi sağlıyor. Haftada beş gün evde yemek yemeye çalış. Araştırmaya göre bunu yapanlar, dışarda yiyenlere kıyasla yüzde 28 daha az kilo problemi yaşıyor.

Kaynak: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

