EV YAPIMI VE HAFİF: Fransız Tostu





Beslenme Uzmanı Keri Glassman, çok sevdiğimiz bir kahvaltılığı sağlıklı ve leziz hâle getirmiş. Hemen denemek isteyeceğine eminiz!

Bizim hazırladığımız versiyon restoranlarda yapılanlardan 650 kalori daha düşük ve 40 gram daha az yağ içeriyor.

GERÇEK VANİLYA KULLAN

Sihirli bir pişirme silahı olan vanilya özü, şekere gerek kalmadan yoğun bir tat elde etmeni sağlıyor, ayrıca bir porsiyonu sadece beş kalori. (Tarifi için sayfa 72’ye bakabilirsin.)

KEFİRDEN FAYDALAN

Kefirin süt ürünleri arasında parlayan yıldız olmasının geçerli sebepleri var: Fermente edilmiş süt, protein ve kalsiyumla dolu. Bonus: Bu sağlıklı özellikleri sayesinde, Fransız tostuna kefir eklediğinde canın ekstra krem şanti istemeyecek. Ayrıca içindeki probiyotikler kesinlikle kilo vermede de etkili.

TROPİKLERİ TAT

Son yapılan araştırmalar tatlı Hindistan cevizi dilimlerinin zayıflamada ciddi etkisi olduğunu gösteriyor. Tok hissetmeni sağlayacak lifle dolu olan bu meyve, içerdiği sağlıklı yağ asitleri sayesinde bel çevrendeki yağlardan kurtulmana yardımcı oluyor.

TAHILLARI UNUTMA

Tam tahıllı ekmek çeşitleri, standart beyaz ekmekten altı kat daha fazla lif ve yaklaşık üç kat daha fazla protein içerir. Bu yüzden Fransız tostunu beyaz ekmek yerine tam tahıllı pita ile yap. (Bulamazsan tam tahıllı ekmek de olur.)

ŞURUBA DİKKAT ET

Sadece birinci sınıf (etikette grade A olarak geçer) ve yüzde 100 doğal olanları al. Yüksek fruktozlu mısır şuruplarından uzak dur. Doğal olanı antioksidanla doludur ve ağrı kesici etkiye sahiptir. Eğer yaşadığın yerde bulamıyorsan, doğal bal da kullanabilirsin.

480 ml badem sütü

½ tatlı kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı muskat

2 tatlı kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı vanilya özütü

480 ml kefir

4 tane küçük tam tahıllı pita veya bazlama, ikiye kesilmiş*

2 muz, dilimlenmiş

4 çorba kaşığı rende Hindistan cevizi

8 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

*Organik pazarlarda bulabilirsin.

4 KİŞİLİK Bir porsiyonda: 360 kalori, 5,5 gr yağ (2,5 gr’ı doymuş), 65 gr karbonhidrat, 20 gr şeker, 680 mg sodyum, 9 gr lif, 15 gr protein

1

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıt. Bir kâsede badem sütü, deniz tuzu, muskat, tarçın, vanilya özütü ve kefiri çırp.

2

İkiye bölünmüş küçük bazlamaları karışıma batırıp 1-2 dakika beklet.

3

Bazlamaları fırın tepsisine diz, üzerlerine pişirme spreyi sık (veya fırçayla zeytinyağı sür). Ardından muz dilimlerini yerleştir. 30-35 dakika fırında pişir.

4

Pişen tostları servis tabağına al, üzerini Hindistan ceviziyle süsle ve akçaağaç şurubuyla servis yap.

